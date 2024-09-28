Infinix выпустила смартфон в дизайне BMW — в чем его плюсы и минусы

Среднебюджетник с претензией на премиальность.

Китайские производители смартфонов, как и китайские производители автомобилей, приучили нас к красоте и доступности. Не знаем, как обстоят дела с машинами, но китайские смартфоны обычно ничем не уступают по функциональности более дорогим представителям рынка.

Все это применимо и к смартфонам от китайского бренда Infinix. Молодой производитель девайсов прочно осел на российском рынке и предлагает за комфортный ценник вполне себе приличные устройства. Недавно компания выпустила смартфон, который раскрасила в цвета немецкого бренда автомобилей.

Характеристики Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Стандартный комплект Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition.

Стоимость Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

В России Infinix NOTE 40 Pro в дизайне BMW доступен лишь в двух розичных магазинах — в «Эльдорадо» и «М. Видео».

— Infinix NOTE 40 Pro (BMW) в Эльдорадо — 27 999 рублей.

— Infinix NOTE 40 Pro (BMW) в М.Видео — 27 999 рублей.

Отличия от Infinix NOTE 30 VIP

Предыдущая модель в дизайне от BMW называлась Infinix NOTE 30 VIP. Концептуально модели похожи, но различаются и внешне, и технически.

У новой модели больше экран — 6.78 дюймов против 6.67. Больше оперативной памяти — 12 ГБ против 8. Но столько же внутренней памяти — 256 ГБ.

Для большинства такого количества памяти будет достаточно. Но если телефон для вас заменяет компьютер и вы храните на нем большое количество фото, видео и фильмов, то стоит присмотреться к другим вариантам. Infinix NOTE 30 VIP, как и Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition, не имеют отдельного слота для карт памяти и поставляются только в одной версии на 256 ГБ.

Внутри Infinix NOTE 40 Pro стоит процессор MediaTek Helio G99. У Infinix NOTE 30 — MediaTek Dimensity 8050. Последний в играх оказывается даже быстрее первого. В остальном, кроме дизайна, телефоны похожи. Они даже весят по 190 граммов.

Infinix NOTE 30 VIP.

Задняя крышка Infinix NOTE 30 VIP обтянута кожей со встроенной подсветкой. Телефон совершенно не скользкий, поэтому в комплекте с ним не шел чехол.

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition.

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition получил изогнутый экран и пластиковый корпус, хотя при беглом взгляде может показаться, будто смартфон металлический.

Экран в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Главное достоинство телефона кроется в его экране. Девайс получил 120-герцовый AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюйма. Пиковая яркость смартфона составляет 1300 нит. Смартфоном удобно пользоваться даже в самый яркий солнечный день. Для сравнения: базовый iPhone 16, который чуть ли не в 4 раза дороже, чем данный смартфон, имеет всего лишь 60-герцовый OLED-экран.

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition.

Процессор в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Процессор — самое слабое звено в данном смартфоне. Helio G99 Ultimate — это восьмиядерный чип. И его в целом хватает для повседневных задач. В связке с 12 ГБ оперативной памяти телефон работает шустро и плавно.

Однако если вы увлекаетесь активным геймингом, то мощности процессора не хватит для комфортного FPS в прожорливых играх. Для PUBG Mobile его хватает, но в других современных тайтлах будьте добры понизить настройки до средних.

Раз телефон позиционируется как гоночный, то сюда бы отлично встал MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, использующийся в игровом смартфоне Infinix GT 20 Pro.

Камера в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

В устройстве — тройной блок камер. На деле — две затычки на 2 мегапикселя и 108-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 3-кратным зумом. Изображение получается четким и контрастным при хорошем освещении.

В темное время суток появляется небольшой шум и детализация падает. Впрочем, местные алгоритмы неплохо осветляют изображение.

Фото в дневное время. Сайт режет качество, поэтому передать всю красоту снимка невозможно.

Чтобы оценить качество снимков, оставляем две ссылки: фото, сделанное в дневное время, и фото, сделанное с приглушенным светом.

У фронтальной камеры сенсор на 32 мегапикселя. Присутствует размытие фона и улучшение изображения при помощи искуственного интеллекта. Но есть и очевидный минус — это отсутствие автофокуса. Для смартфона за 28 тысяч рублей фронталка в целом неплохая. Снимает она четко и ярко.

Но зато Infinix NOTE 40 Pro не умеет записывать видео в 4K. Максимальное разрешение — 2K при 30 FPS. При записи видео в данном режиме доступна только электронная стабилизация, которая плохо справляется с тряской. Для подключения оптической стабилизации необходимо снизить качество до Full HD.

Звук в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Объемные басы, сбалансированные частоты, стерео, два громких динамика от JBL. Это все про звук в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition. В целом достойно.

Infinix NOTE 40 Pro (слева) и Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition.

Емкость батареи в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Infinix NOTE 40 Pro получил батарею емкостью 5000 мАч. Если не запускать сложных приложений и игр, то на одном заряде телефон может продержаться до двух суток. В комплект со смартфоном положили блок питания на 70 Вт — с нуля до 100% телефон заряжается в среднем за 30 минут.

В устройство вшили и функцию обратной зарядки. Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition может поделиться зарядом с другими устройствами — достаточно положить на него смартфон, поддерживающий функцию беспроводной зарядки.

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition.

Чем Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition отличается от обычного Infinix NOTE 40 Pro

Кроме внешнего вида — больше ничем. Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition и Infinix NOTE 40 Pro имеют совершенно идентичные характеристики. Только вот обычный Infinix NOTE 40 Pro стоит на 3 000 рублей дешевле.

Внешне BMW-версия Infinix NOTE 40 выглядит как премиальный смартфон. Дизайн — минималистичный, без пестроты и резких контрастов. Узнаваемые цвета автомобильного бренда (трехцветные символы) вынесли на блок камер.

Сам же телефон выполнен в серебряном цвете. Корпус сделали «рифленым», чтобы смартфон не скользил в руке. Но, если что, в комплекте с Infinix NOTE 40 Pro Racing идет качественный чехол с имитацией кожи. А также простенькое стекло.

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition + чехол, идущий в комплекте.

Несмотря на свои приличные размеры, телефон легче любого Айфона. И он не только легкий, но и тонкий. Удобно лежит в руке и не перегружает кисть.

Плюсы и минусы Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition

Плюсы

— Премиальный, красивый дизайн

— Отличный 120-герцовый AMOLED-экран

— Хорошая камера на 108 Мп с оптической стабилизацией

— Качественная фронталка на 32 Мп

— Быстрая зарядка и неплохая автономность

— Легкий, тонкий, не скользит в руке

— Приятная цена

Минусы

— Слабый процессор — для игр не подойдет

— Отсутствие сверхширокоугольного объектива

— Нет поддержки карт памяти и разъема 3,5-мм

— Отсутствие записи видео в 4K

— Ничем не отличается от Infinix NOTE 40 Pro, кроме дизайна

— Не мощнее Infinix NOTE 30 VIP, который на 4 000 рублей дешевле