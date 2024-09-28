Infinix выпустила смартфон в дизайне BMW — в чем его плюсы и минусы
Китайские производители смартфонов, как и китайские производители автомобилей, приучили нас к красоте и доступности. Не знаем, как обстоят дела с машинами, но китайские смартфоны обычно ничем не уступают по функциональности более дорогим представителям рынка.
Все это применимо и к смартфонам от китайского бренда Infinix. Молодой производитель девайсов прочно осел на российском рынке и предлагает за комфортный ценник вполне себе приличные устройства. Недавно компания выпустила смартфон, который раскрасила в цвета немецкого бренда автомобилей.
Характеристики Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Камера: основная — 108 Мп / оптическая стабилизация / макро — 2 Мп / датчик глубины резкости — 2 Мп / фронтальная камера — 32 Мп
Экран: 120 Гц / 6,78 дюйма / AMOLED / 2436 на 1084 пикселей
Память: 256 Гб встроенной памяти / 12 Гб оперативной памяти
Зарядка: 70 Вт быстрая зарядка + 20 Bт беспроводная зарядка MagCharge
Батарея: 5000 мАч
Стоимость Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
В России Infinix NOTE 40 Pro в дизайне BMW доступен лишь в двух розичных магазинах — в «Эльдорадо» и «М. Видео».
— Infinix NOTE 40 Pro (BMW) в Эльдорадо — 27 999 рублей.
— Infinix NOTE 40 Pro (BMW) в М.Видео — 27 999 рублей.
Отличия от Infinix NOTE 30 VIP
Предыдущая модель в дизайне от BMW называлась Infinix NOTE 30 VIP. Концептуально модели похожи, но различаются и внешне, и технически.
У новой модели больше экран — 6.78 дюймов против 6.67. Больше оперативной памяти — 12 ГБ против 8. Но столько же внутренней памяти — 256 ГБ.
Для большинства такого количества памяти будет достаточно. Но если телефон для вас заменяет компьютер и вы храните на нем большое количество фото, видео и фильмов, то стоит присмотреться к другим вариантам. Infinix NOTE 30 VIP, как и Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition, не имеют отдельного слота для карт памяти и поставляются только в одной версии на 256 ГБ.
Внутри Infinix NOTE 40 Pro стоит процессор MediaTek Helio G99. У Infinix NOTE 30 — MediaTek Dimensity 8050. Последний в играх оказывается даже быстрее первого. В остальном, кроме дизайна, телефоны похожи. Они даже весят по 190 граммов.
Задняя крышка Infinix NOTE 30 VIP обтянута кожей со встроенной подсветкой. Телефон совершенно не скользкий, поэтому в комплекте с ним не шел чехол.
Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition получил изогнутый экран и пластиковый корпус, хотя при беглом взгляде может показаться, будто смартфон металлический.
Экран в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Главное достоинство телефона кроется в его экране. Девайс получил 120-герцовый AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюйма. Пиковая яркость смартфона составляет 1300 нит. Смартфоном удобно пользоваться даже в самый яркий солнечный день. Для сравнения: базовый iPhone 16, который чуть ли не в 4 раза дороже, чем данный смартфон, имеет всего лишь 60-герцовый OLED-экран.
Процессор в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Процессор — самое слабое звено в данном смартфоне. Helio G99 Ultimate — это восьмиядерный чип. И его в целом хватает для повседневных задач. В связке с 12 ГБ оперативной памяти телефон работает шустро и плавно.
Однако если вы увлекаетесь активным геймингом, то мощности процессора не хватит для комфортного FPS в прожорливых играх. Для PUBG Mobile его хватает, но в других современных тайтлах будьте добры понизить настройки до средних.
Раз телефон позиционируется как гоночный, то сюда бы отлично встал MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, использующийся в игровом смартфоне Infinix GT 20 Pro.
Камера в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
В устройстве — тройной блок камер. На деле — две затычки на 2 мегапикселя и 108-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 3-кратным зумом. Изображение получается четким и контрастным при хорошем освещении.
В темное время суток появляется небольшой шум и детализация падает. Впрочем, местные алгоритмы неплохо осветляют изображение.
Чтобы оценить качество снимков, оставляем две ссылки: фото, сделанное в дневное время, и фото, сделанное с приглушенным светом.
У фронтальной камеры сенсор на 32 мегапикселя. Присутствует размытие фона и улучшение изображения при помощи искуственного интеллекта. Но есть и очевидный минус — это отсутствие автофокуса. Для смартфона за 28 тысяч рублей фронталка в целом неплохая. Снимает она четко и ярко.
Но зато Infinix NOTE 40 Pro не умеет записывать видео в 4K. Максимальное разрешение — 2K при 30 FPS. При записи видео в данном режиме доступна только электронная стабилизация, которая плохо справляется с тряской. Для подключения оптической стабилизации необходимо снизить качество до Full HD.
Звук в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Объемные басы, сбалансированные частоты, стерео, два громких динамика от JBL. Это все про звук в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition. В целом достойно.
Емкость батареи в Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Infinix NOTE 40 Pro получил батарею емкостью 5000 мАч. Если не запускать сложных приложений и игр, то на одном заряде телефон может продержаться до двух суток. В комплект со смартфоном положили блок питания на 70 Вт — с нуля до 100% телефон заряжается в среднем за 30 минут.
В устройство вшили и функцию обратной зарядки. Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition может поделиться зарядом с другими устройствами — достаточно положить на него смартфон, поддерживающий функцию беспроводной зарядки.
Чем Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition отличается от обычного Infinix NOTE 40 Pro
Кроме внешнего вида — больше ничем. Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition и Infinix NOTE 40 Pro имеют совершенно идентичные характеристики. Только вот обычный Infinix NOTE 40 Pro стоит на 3 000 рублей дешевле.
Внешне BMW-версия Infinix NOTE 40 выглядит как премиальный смартфон. Дизайн — минималистичный, без пестроты и резких контрастов. Узнаваемые цвета автомобильного бренда (трехцветные символы) вынесли на блок камер.
Сам же телефон выполнен в серебряном цвете. Корпус сделали «рифленым», чтобы смартфон не скользил в руке. Но, если что, в комплекте с Infinix NOTE 40 Pro Racing идет качественный чехол с имитацией кожи. А также простенькое стекло.
Несмотря на свои приличные размеры, телефон легче любого Айфона. И он не только легкий, но и тонкий. Удобно лежит в руке и не перегружает кисть.
Плюсы и минусы Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition
Плюсы
— Премиальный, красивый дизайн
— Отличный 120-герцовый AMOLED-экран
— Хорошая камера на 108 Мп с оптической стабилизацией
— Качественная фронталка на 32 Мп
— Быстрая зарядка и неплохая автономность
— Легкий, тонкий, не скользит в руке
— Приятная цена
Минусы
— Слабый процессор — для игр не подойдет
— Отсутствие сверхширокоугольного объектива
— Нет поддержки карт памяти и разъема 3,5-мм
— Отсутствие записи видео в 4K
— Ничем не отличается от Infinix NOTE 40 Pro, кроме дизайна
— Не мощнее Infinix NOTE 30 VIP, который на 4 000 рублей дешевле