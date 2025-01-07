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В два раза быстрее RTX 4090: какой будет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Целая электростанция по безумной цене.

На CES 2025 был официально представлен новый король среди видеокарт — GeForce RTX 5090. Рассказываем, что из себя представляет флагман NVIDIA.

Дата выхода GeForce RTX 5090

Видеокарта выйдет в январе, но о точных сроках ее появления неизвестно.

Цена на GeForce RTX 5090

Видеокарта станет самым дорогим устройством от NVIDIA за всю историю. Официальная цена 1999 долларов. Это чуть больше 200 тысяч рублей.

В России RTX 5090 будет стоить дороже, учитывая проблемы с логистикой и зависимость от доллара. На маркетплейсах уже есть предзаказы — 5090 обойдется российским покупателям в 350 тысяч рублей.

RTX 5090 Founders Edition оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Характеристики RTX 5090

Новый флагман оснащен ошеломляющим количеством ядер в количестве 21 760. Также RTX 5090 является первой видеокартой NVIDIA с 32 гигабайтами оперативной памяти. Тип используемой в новой видеокарте памяти — GDDR7.

Интерфейс памяти, обычно называемый шиной, имеет 512-битную разрядность, поэтому для обеспечения высокой скорости обработки данных есть множество подключений. Для работы видеокарты потребуется как миниум 575 Вт мощности. Учитывайте это, придется обзавестись блоком питания как минимум на 1000 Вт.

По заверениям самой NVIDIA, GeForce RTX 5090 превосходит GeForce RTX 4090 в два раза при использовании DLSS 4 в Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2.

При этом RTX 5090 при всей своей мощи получилась в два раза меньше по размерам, чем RTX 4090, занимая пространство двух слотов.

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