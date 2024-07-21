Фаворит среди фитнес-браслетов? Xiaomi Smart Band 9 скоро доберется и до России

По крайней мере, в сегменте бюджетных устройств.

19 июля Xiaomi провела презентацию, где анонсировала складные смартфоны и фитнес-браслет Smart Band 9. Так как фитнес-браслеты прочно вошли в повседневную жизнь, то не могли пройти мимо новинки. Рассказываем, что изменилось по сравнению со Smart Band 8 и когда он появится в России.

Xiaomi Smart Band 9.

Что нового в Xiaomi Smart Band 9

Новый фитнес-браслет оснащен тем же 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем, что и прошлогодняя модель, но теперь с максимальной яркостью до 1200 нит. Для сравнения: Smart Band 8 мог выдавать яркость на уровне 600 нит. А вот частота обновления осталась на том же уровне. Никаких 90 Гц — только 60.

Точность мониторинга сердечного ритма в Smart Band 9 улучшилась на 16 процентов. И качество сна показывается на 8 процентов лучше.

В новых часах доступно более 150 режимов тренировок, включая 10 видов беговых занятий. Также Smart Band 9 получил увеличенный аккумулятор на 233 мАч, поэтому время автономной работы увеличится с 16 дней (в Smart Band 8) до 21 дня. Чтобы зарядить часы с нуля до 100 процентов, понадобится около часа.

Smart Band 9 будет поддерживать около 200 циферблатов и множество разнообразных ремешков. Сами же часы будут представлены в четырех цветовых решениях: в розовом, голубом, серебряном и черном цвете.

Xiaomi Smart Band 9.

Фитнес-браслет подключается через Bluetooth 5.4, поддерживает операционные системы Android 8.0 и выше и iOS 12.0 и выше.

Капсульный дизайн в новых часах никуда не делся, но изменился материал. Корпус Smart Band 9 сделан из металла и керамики, в то время как в предыдущих моделях использовался исключительно пластик.

Конечно же, присутствует защита от воды на уровне до 50 метров, также фитнес-браслет получил мощный вибромоторчик на уровне смартфонов. Можно будет выбрать до 20 различных вибраций и до 24 сценариев использования.

Xiaomi Smart Band 9.

Дата выхода Xiaomi Smart Band 9 в России

Пока Smart Band 9 вышел только в Китае. Но, как это обычно бывает с этой серией фитнес-браслетов, через 1-2 месяца их завезут в Россию. Точные сроки выхода часов в России и остальном мире не указываются, но, скорее всего, это будет август.

Стоимость Xiaomi Smart Band 9 в Китае и в России

Несмотря на все изменения, включая материал, из которого сделаны новые часы, они остались в категории бюджетных фитнес-браслетов. Металлическая версия Xiaomi Smart Band 9 продается в Китае за 249 юаней. Это около 3 тысяч рублей. Часы с керамическим корпусом продаются за 349 юаней или за 4 200 рублей. Стоимость Smart Band 9 с функцией NFC составляет 299 юаней или 3 600 рублей.

На официальном сайте Xiaomi новый фитнес-браслет уже можно предзаказать за 6 тысяч рублей в металлическом корпусе. Получается, что в России эти же часы стоят в два раза дороже, чем в Китае. При этом сама доставка бесплатна.