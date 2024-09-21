«Хомяк» соврал? AirDrop в Hamster Kombat получат не все

В читеры записывали и честных игроков, и нечестных.

Разработчики кликера Hamster Kombat подводят итоги первого сезона. Сколько получат игроки за потраченное на Хомяка время — станет известно 26 сентября, когда откроется торговля монетой HMSTR на криптобиржах. Но получат деньги далеко не все. Рассказываем, кого создатели приложения опрокинули с дропом.

AirDrop в Hamster Kombat — это распределение токенов, для получения которых было достаточно проявлять активность и выполнять задания.

Кто не получит дроп в Hamster Kombat

С вероятностью 99 процентов мимо дропа и распределения токенов пролетят игроки, получившие в первом сезоне достижение «Читерство — это плохо». У таких игроков во вкладке AirDrop в «Хомяке» есть картинка: «Ты в этом сезоне читерил. Играй честно в следующем сезоне, и тогда ты получишь дроп».

По сути, это черная метка. Такие игроки, скорее всего, не получат ничего. Хотя надежда умирает последней, и получившие это обидное достижение до сих пор надеются, что им что-то да перепадет. Не перепадет, к сожалению.

На это указывает не только эта надпись. А еще отсутствие вывода на кошельки и биржи. У нормальных аккаунтов без ачивки «Читерство — это плохо» такая возможность была — на выбор были биржи, кошелек в Telegram или кошелек TON. У читеров такой раздел просто отсутствовал.

А как же обещание разработчиков, что ключи не будут влиять на выдачу дропа?

Еще одно обещание, которое разработчики Hamster Kombat не сдержали. Еще за несколько месяцев до дропа они писали в своем Telegram-канале, что ключи не повлияют на выдачу дропа. Мол, ключи могут повлиять только на количество выданных монет. Чем больше ключей заработал, тем больше монет получил.

На деле оказалось, что это не так. При этом непонятно, за что именно выдавалась черная метка. Предполагается, что ее получали игроки, которые пользовались ботами для генерации ключей. Но если посмотреть на сообщения игроков на форумах и на ютубе, то достижение «Читерство» прилетало и честным игрокам.

«Я честно играла. В сентябре была в отпуске. До часа ночи играла, чтобы набрать 1 миллиард монет и прокачать карту до 25-го уровня. Я сделала финальный бросок. Получила по максимуму все активности. Выкупила скины. Просмотрела 100 видео. И получила бан. Им показалась моя активность подозрительной. В это время все бросали играть. А я, наоборот, собрала все силы, потратила весь свой отпуск на Hamster Kombat. И получила бан», — пишет одна из пользовательниц.

Люди просто не знали

Создатели приложения не говорили, что за генерацию ключей через ботов лишат людей дропа. Люди были в неведении — все думали, что до таких кардинальных мер дело не дойдет. Да, можно сказать, что такие игроки виноваты сами. Но, с другой стороны, было бы справедливо списать ключи, добытые через ботов.

Эти люди также прокачивали карточки, вводили шифры и заходили в приложение каждый день. Разве этих усилий недостаточно, чтобы дать им что-то?

Есть мнение, что черная метка доставалась рандомно. Раздать деньги такому огромному количеству человек оказалось непосильным действием, тогда создатели Hamster Kombat решили отсеять часть аудитории таким образом. Некоторым не повезло, другим повезло. Каналы, специализирующиеся на крипте, просто забиты сообщениями вида: «играл честно, но получил бан».