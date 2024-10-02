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Сегодня, 13:10

Что Hamster Kombat ждет дальше

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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К сожалению, ничего хорошего.

Telegram-кликер Hamster Kombat неожиданно взорвал интернет этим летом и ожидаемо завял осенью. Создатели приложения заставили поверить в чудеса миллионы людей, во многом через обман и обещания. А люди и поверили, потому что насмотрелись на удачные примеры, коих было не так-то и много.

Чуда не произошло «хомячья» монета упала ниже плинтуса и сейчас продается за $ 0,004. На «Хомяке» не заработал никто, отчего люди резко потеряли доверие к кликерам. Как говорил Аристотель: «От любви до ненависти — один шаг».

Сегодня ты утопаешь в рекламных контрактах, а завтра ты теряешь хоть какое-то доверие и падаешь на землю. Но что после такого провала ждет Hamster Kombat дальше? Некоторые скажут — да что-что, неминуемая смерть. Но давайте выделим несколько вариантов событий — от реалистичных до малоожидаемых.

Hamster Kombat. Сколько заработали на «Хомяке»? Hamster Kombat умер в глазах игроков

Самый реалистичный: «Хомяк» закроется в начале 2025 года, а может быть, даже раньше

Создатели приложения продлили проект на второй сезон, но рискуют не доползти до нового листинга, учитывая провал первого. Не будет людей не будет листинга, вроде бы логично. Так зачем собирать алмазы, прокачивать карточки, проходить мини-игры опять? Мазохизмом попахивает, нет?

Проект сохранил бы свое лицо и смог бы удержать какое-то количество игроков, если бы эти игроки получили в районе 150-200 долларов. Но когда ты водишь людей за нос, даешь им смешные крохи, то на что рассчитываешь потом?

Планы на дальнейшее развитие проекта наполеоновские: в ближайшие полгода планируется запуск отдельного приложения, интеграция платежных систем, новые игры в экосистеме Hamster Kombat, внедрение NFT в качестве внутриигровых активов. Сам же листинг хотят провести весной 2025 года.

Ключевое слово «хотят» и «планируется» — слишком много обмана было со стороны создателей, чтобы люди поверили хотя бы в часть из написанного. Думаем, что Hamster Kombat не доживет и до весны, закрывшись еще раньше.

Hamster. В Hamster Kombat раздали монеты: сколько получили игроки

Возможный, но маловероятный вариант: токен Hamster Kombat поднимется со дна

А что, если разработчики всех обманули? Те, кто продал монеты на старте листинга, ничего не заработали. А что, если авторы ждали, когда монета достигнет дна, чтобы выкупить ее по очень сладкой цене? А что, если произойдет пампинг и токен поднимется? В это верится, конечно, с трудом, но такой вариант тоже возможен.

Сами же разработчики пока ничего не делают и явно не спешат предпринимать какие-то шаги. С момента начала листинга прошла неделя, а воз и ныне там. Единственное, создатели всячески намекают на пампинг через карточки.

В недавней карточке они написали: «Хомяк любит впечатления. Аттракционы — это весело». Кто-то нашел в этих словах намек на поднятие токена. Мол, как и на аттракционах, монета может падать вниз и резко подниматься. Но пока эти предположения выглядят ложными и надуманными.

Еще один возможный, но маловероятный вариант: монета поднимется после второго листинга

А давайте представим совсем уж фантастический вариант. Та небольшая горстка игроков, которая останется, не только дойдет до второго листинга, но и неплохо заработает. Разработчики могут раздать хороший дроп, ведь игроков будет мало.

Когда игроков много, а капитализация проекта не дотягивает и до 400 миллионов, то раздать хотя бы по 100 долларов физически невозможно. А когда этих людей не 95 миллионов, а в два раза меньше, то это уже другое дело. На это может быть и сделан расчет: игроки увидят, что монета полетела вверх, и пойдут опять тапать. И рост монеты может быть спекулятивно поднят как раз после второго сезона.

Капитализация проекта меньше 300 миллионов

Все эти варианты, кроме первого, кажутся нереалистичными. Да, они могут произойти, но верится в них с трудом. Разработчики не только испортили репутацию, но и предстают в глазах людей грандиозными обманщиками.

Hamster Kombat был самым крупным кликером в Telegram, самым популярным. Но в итоге капитализация проекта не дотянула и до 300 миллионов долларов.

У мем-монеты DOGS, которая родилась на три месяца позже «Хомяка», аудитория насчитывала меньше 50 миллионов этот показатель чуть ли не в 3 раза меньше «хомячьего». При этом капитализация DOGS оказалась на 28 миллионов долларов выше Hamster Kombat. Еще одно доказательство, что создатели «Хомяка» пожалели денег на дроп и раздали столько, сколько было не жалко.

Капитализация монет за третий квартал 2024 года. Hamster Kombat лишь на пятом месте.

По слухам, всего 5 кошельков контролируют более 90% всех токенов Hamster Kombat. Один из них (более 60% токенов) управляет активом. Если это действительно так, то игрокам раздали меньше 10% всех токенов.

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