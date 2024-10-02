Что Hamster Kombat ждет дальше

К сожалению, ничего хорошего.

Telegram-кликер Hamster Kombat неожиданно взорвал интернет этим летом и ожидаемо завял осенью. Создатели приложения заставили поверить в чудеса миллионы людей, во многом через обман и обещания. А люди и поверили, потому что насмотрелись на удачные примеры, коих было не так-то и много.

Чуда не произошло — «хомячья» монета упала ниже плинтуса и сейчас продается за $ 0,004. На «Хомяке» не заработал никто, отчего люди резко потеряли доверие к кликерам. Как говорил Аристотель: «От любви до ненависти — один шаг».

Сегодня ты утопаешь в рекламных контрактах, а завтра ты теряешь хоть какое-то доверие и падаешь на землю. Но что после такого провала ждет Hamster Kombat дальше? Некоторые скажут — да что-что, неминуемая смерть. Но давайте выделим несколько вариантов событий — от реалистичных до малоожидаемых.

Самый реалистичный: « Хомяк » закроется в начале 2025 года, а может быть, даже раньше

Создатели приложения продлили проект на второй сезон, но рискуют не доползти до нового листинга, учитывая провал первого. Не будет людей — не будет листинга, вроде бы логично. Так зачем собирать алмазы, прокачивать карточки, проходить мини-игры опять? Мазохизмом попахивает, нет?

Проект сохранил бы свое лицо и смог бы удержать какое-то количество игроков, если бы эти игроки получили в районе 150-200 долларов. Но когда ты водишь людей за нос, даешь им смешные крохи, то на что рассчитываешь потом?

Планы на дальнейшее развитие проекта наполеоновские: в ближайшие полгода планируется запуск отдельного приложения, интеграция платежных систем, новые игры в экосистеме Hamster Kombat, внедрение NFT в качестве внутриигровых активов. Сам же листинг хотят провести весной 2025 года.

Ключевое слово «хотят» и «планируется» — слишком много обмана было со стороны создателей, чтобы люди поверили хотя бы в часть из написанного. Думаем, что Hamster Kombat не доживет и до весны, закрывшись еще раньше.

Возможный, но маловероятный вариант: токен Hamster Kombat поднимется со дна

А что, если разработчики всех обманули? Те, кто продал монеты на старте листинга, ничего не заработали. А что, если авторы ждали, когда монета достигнет дна, чтобы выкупить ее по очень сладкой цене? А что, если произойдет пампинг и токен поднимется? В это верится, конечно, с трудом, но такой вариант тоже возможен.

Сами же разработчики пока ничего не делают и явно не спешат предпринимать какие-то шаги. С момента начала листинга прошла неделя, а воз и ныне там. Единственное, создатели всячески намекают на пампинг через карточки.

В недавней карточке они написали: «Хомяк любит впечатления. Аттракционы — это весело». Кто-то нашел в этих словах намек на поднятие токена. Мол, как и на аттракционах, монета может падать вниз и резко подниматься. Но пока эти предположения выглядят ложными и надуманными.

Еще один возможный, но маловероятный вариант: монета поднимется после второго листинга

А давайте представим совсем уж фантастический вариант. Та небольшая горстка игроков, которая останется, не только дойдет до второго листинга, но и неплохо заработает. Разработчики могут раздать хороший дроп, ведь игроков будет мало.

Когда игроков много, а капитализация проекта не дотягивает и до 400 миллионов, то раздать хотя бы по 100 долларов — физически невозможно. А когда этих людей не 95 миллионов, а в два раза меньше, то это уже другое дело. На это может быть и сделан расчет: игроки увидят, что монета полетела вверх, и пойдут опять тапать. И рост монеты может быть спекулятивно поднят как раз после второго сезона.

Капитализация проекта — меньше 300 миллионов

Все эти варианты, кроме первого, кажутся нереалистичными. Да, они могут произойти, но верится в них с трудом. Разработчики не только испортили репутацию, но и предстают в глазах людей грандиозными обманщиками.

Hamster Kombat был самым крупным кликером в Telegram, самым популярным. Но в итоге капитализация проекта не дотянула и до 300 миллионов долларов.

У мем-монеты DOGS, которая родилась на три месяца позже «Хомяка», аудитория насчитывала меньше 50 миллионов — этот показатель чуть ли не в 3 раза меньше «хомячьего». При этом капитализация DOGS оказалась на 28 миллионов долларов выше Hamster Kombat. Еще одно доказательство, что создатели «Хомяка» пожалели денег на дроп и раздали столько, сколько было не жалко.

Капитализация монет за третий квартал 2024 года. Hamster Kombat лишь на пятом месте.

По слухам, всего 5 кошельков контролируют более 90% всех токенов Hamster Kombat. Один из них (более 60% токенов) управляет активом. Если это действительно так, то игрокам раздали меньше 10% всех токенов.