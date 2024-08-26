Что будет с Telegram без Павла Дурова

Мессенджер продолжит работать, но на кого?

Арест Павла Дурова во Франции стал одной из самых резонансных тем уходящей недели. За что задержали создателя популярного мессенджера и что теперь будет с Telegram? Разбираемся в данном материале.

Что известно о задержании

Во Францию Дуров прибыл ночью 24 августа на частном самолете в сопровождении своего телохранителя и помощника. Примечательно, что бизнесмена объявили в розыск всего за несколько минут до приземления.

Причиной ареста послужил отказ в сотрудничестве с властями. Дуров не раз обозначал свою позицию в данном вопросе, из-за чего в свое время покинул Россию. Французские правоохранительные органы полагают, что Telegram уже давно используется для нелегальной торговли, сбыта наркотиков и распространения детской порнографии.

Мера пресечения для бизнесмена должна была быть избрана 25 августа, но арест продлили. Дурова могут удерживать до 28 августа, после чего обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения. При худшем раскладе его ждет тюремное заключение сроком до 20 лет. Поскольку Павел имеет французское гражданство, он не подлежит обмену или экстрадиции.

Что говорят в мире

Арест Дурова предсказуемо вызвал общественный резонанс. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское посольство во Франции уже подключилось к работе и пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Медведев вспомнил о том, как предупреждал Дурова от потенциальных проблем из-за нежелания сотрудничать с властями:

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я.

По мнению Медведева, немаловажную роль в аресте Павла сыграли его российские корни. Кстати, в интернете можно найти видео от 2018 года, где покойный ныне глава ЛДПР Владимир Жириновский также уговаривал Дурова вернуться домой.

С легкой ноткой иронии высказался и миллиардер Илон Маск:

«На дворе 2030-й, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

Как арест Дурова может сказаться на работе Telegram

Эксперты сходятся во мнении, что мессенджер не закроют в случае долгосрочного заключения Дурова. Да и само по себе наказание в виде лишения свободы маловероятно. И объяснение тому — присутствие на IT-рынке ряда мессенджеров с зашифрованными сообщениями, но создателей этих программ не сажали никуда.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что Дуров и французские власти наверняка найдут компромисс, вследствие чего создатель Telegram изменит таки своим принципам и начет вести контроль контента.

Правда, возможен и более мрачный план, при котором Павлу придется отдать мессенджер на откуп французам. В этом случае правоохранительные органы получат доступ к конфиденциальной информации миллионов пользователей. В этом есть своя логика, поскольку Telegram ввиду отсутствия модерации уже не первый год служит отличным инструментом для политической пропаганды.

Если договориться не получится, то Дурова вполне могут посадить. Но и в этом случае возможен выход в виде обмена. Несмотря на сказанное в начале материала, такого расклада не исключает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, для «спасения» бизнесмена российским властям придется «пополнить обменный фонд высокопоставленными гражданами Франции». Само собой, все это займет время, но тогда долго коротать срок Дурову не придется. Разве что он не пойдет на принцип, ведь сотрудничество с российскими властями наверняка обернется переходом Telegram под контроль российских спецслужб.

Кстати, сам Павел уже давно предвидел подобное развитие событий из-за давления со стороны властей в разных странах. Поэтому у бизнесмена был «запасной план» — в случае задержания дальнейшим управлением и развитием мессенджера займется совет разработчиков программы.

Впрочем, в Сети хватает и других мнений. Например, популярна версия о том, что место Павла займет его давний соратник Дмитрий Буткин. Но вот что забавно — информации об этом человеке в Сети нет, и о нем не знают даже сотрудники Telegram. Иными словами, речь о несуществующей фигуре.

А вот имя Ильи Перекопского известно тем, кто интересовался историей создания соцсети «ВКонтакте». Не исключено, что Telegram может отойти и под его контроль.

Как арест повлиял на TON

Курс блокчейна TON, используемого для внутренних расчетов в Telegram, предсказуемо просел после известия о задержании Дурова. Рыночная стоимость упала на 15% по прошествии нескольких часов после того, как СМИ запестрили громкими заголовками. На момент публикации курс снизился еще сильнее — на 16,8%. Сейчас стоимость одной виртуальной монеты равна 5,6 доллара.