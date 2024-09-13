Где, когда и по какой цене можно купить iPhone 16 в России
Apple приучила, что ни один календарный цикл не обходится без яблочного «урожая». Этот год подарил фанатам компании очередной смартфон нового поколения. В России его встретили на ура: количество предзаказов на iPhone 16 выросло почти в 3 раза, если сравнивать с аналогичной ситуацией прошлого года.
Так что, невзирая на хейтеров, спрос на «яблочные» смартфоны среди россиян все еще есть. Речь идет не только о тех, чей телефон безнадежно устарел — многие стремятся покупать свежие модели iPhone, чтобы идти в ногу со временем.
Однако так ли уж iPhone 16 отличается от прошлогодних моделей? Прежде чем подыскивать подходящий магазин и сравнивать цены, попробуем разобраться, стоит ли вообще игра свеч — а в случае с айфоном, десятков тысяч рублей?
iPhone 16 — осторожный апдейт или рывок вперед?
По традиции новая линейка смартфонов представлена четырьмя моделями: iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также более продвинутыми iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
В базовых моделях изменился дизайн — во-первых, вернулось вертикальное расположение камер, во-вторых, в этот раз цвета корпусов стали насыщеннее.
Теперь в iPhone 16 и iPhone 16 Plus есть универсальная кнопка Action Button, которая позволяет ускорить запуск разных приложений и процессов — раньше всех с ней познакомились владельцы прошлогодних «прошек».
Кроме того, увеличилось время автономной работы. Так, проигрывать видео на iPhone 16 можно будет на 2 часа дольше, чем на предыдущей модели, а для iPhone 16 Plus этот показатель вырос на 1 час.
Новоиспеченные флагманы iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут похвастаться самыми крупными экранами в истории Apple: 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Оба флагмана представлены в 4 цветах, включая золотистый «пустынный».
Камеры у iPhone 16 Pro и 16 Pro Max также претерпели некоторые изменения — например, широкоугольная получила 48 МП. Как и в базовых моделях, увеличилось время автономной работы — на сегодняшний день iPhone 16 Pro Max может с гордостью носить статус «самого автономного айфона от Apple».
Однако все перечисленные изменения вряд ли можно отнести к революционным. Ключевое нововведение, ради которого потенциальные покупатели готовы раскошелиться, сводится к более мощному железу — и, как следствие, поддержке системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Нововведение выглядит «вкусно» по нескольким причинам: улучшенный виртуальный помощник Siri, расширенные возможности работы с изображениями, помощь в генерации текстов. Правда, появится все это далеко не сразу — пройдут месяцы, прежде чем Apple Intelligence получит полный функционал. А о русском языке пока что говорить не приходится.
Впрочем, цены на новые айфоны по обыкновению впечатляют не меньше — по крайней мере, в России.
Цены на iPhone 16 в России кусаются
Предзаказать новые айфоны уже можно во многих крупных сетевых магазинах. Давайте сравним цены в некоторых из них.
DNS
iPhone 16 128 ГБ — 112 899 рублей
iPhone 16 256 ГБ — 125 999 рублей
iPhone 16 512 ГБ — 159 299 рублей
iPhone 16 Plus 128 ГБ — 129 599 рублей
iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 399 рублей
iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 999 рублей
iPhone 16 Pro 128 ГБ — 152 199 рублей
iPhone 16 Pro 256 ГБ — 165 399 рублей
iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 799 рублей
iPhone 16 Pro 1 ТБ — 224 399 рублей
iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 189 199 рублей
iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 219 999 рублей
iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 249 899 рублей
М.Видео-Эльдорадо
iPhone 16 128 ГБ — 112 999 рублей
iPhone 16 256 ГБ — 125 999 рублей
iPhone 16 512 ГБ — 164 999 рублей
iPhone 16 Plus 128 ГБ — 89 999 рублей
iPhone 16 Plus 256 ГБ — 116 900 рублей
iPhone 16 Pro 128 ГБ — 152 999 рублей
iPhone 16 Pro 256 ГБ — 165 999 рублей
iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 999 рублей
iPhone 16 Pro 1 ТБ — 224 999 рублей
iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 189 999 рублей
iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 219 999 рублей
iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 249 999 рублей
МТС
iPhone 16 128 ГБ — 114 990 рублей
iPhone 16 256 ГБ — 129 990 рублей
iPhone 16 512 ГБ — 159 990 рублей
iPhone Plus 16 128 ГБ — 134 990 рублей
iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 рублей
iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 рублей
iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 рублей
iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 рублей
iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 990 рублей
iPhone 16 Pro 1 ТБ — 229 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 рублей
restore
iPhone 16 128 ГБ — 114 990 рублей
iPhone 16 256 ГБ — 129 990 рублей
iPhone 16 512 ГБ — 159 990 рублей
iPhone 16 Plus 128 ГБ — 134 990 рублей
iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 рублей
iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 рублей
iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 рублей
iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 рублей
iPhone 16 Pro 512 ГБ — 229 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 рублей
Когда iPhone 16 завезут в российские магазины
Мировые продажи начнутся 20 сентября. В Россию iPhone 16 сможет попасть только через параллельный импорт — скорее всего, это случится уже в октябре.
Из всех упомянутых ритейлеров restore берется доставить предзаказанный смартфон раньше всех — в срок до 6 недель. На сайте М.Видео-Эльдорадо написана другая дата выдачи — до 7 ноября.
А вот МТС начало продаж не указывает, но можно предположить, что они выпадут на 11 ноября, ведь предзаказы как раз завершатся днем ранее. Продажи в DNS стартуют 30 ноября — довольно поздно в сравнении с другими ритейлерами.
Сколько жители России переплатят за новый айфон
Самое время посмотреть на рекомендуемые цены iPhone 16. Для 128-гигабайтной версии базовой модели она составляет 799 долларов — около 73 тысяч рублей при подсчете курса. Наценка получилась немаленькой.
Впрочем, не стоит забывать о других факторах, влияющих на финальную стоимость — например, нужно учитывать логистические затраты. Да и поверх рекомендованной суммы тем же американцам придется заплатить налог, а это значит, что продаваться смартфон будет в любом случае дороже.