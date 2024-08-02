Возможная блокировка YouTube в России: что известно на данный момент

На ПК видеохостинг без костылей уже не работает.

Тема блокировки YouTube в России, которая периодически возникала в СМИ на протяжении последних двух лет, вновь актуальна. Речь идет об обсуждении на уровне правительства. Собрали всю актуальную информацию.

Почему все опять заговорили о блокировке самого популярного видеохостинга

В начале июля ряд пользователей из разных регионов РФ пожаловался на замедление в работе YouTube. По большей части это коснулось тех, кто пользовался десктопной версией. Правда, уже через пару недель сбои с хостингом проявили себя и в фирменном приложении для смартфонов и планшете.

Одними из первых об этом сообщили в МТС, чья горячая линия, видимо, начала закипать от звонков недоумевающих клиентов. Проблема пока не настолько массовая, как в случае с десктопной версией, но все же она имеет место.

Насколько сильно ощущается ухудшение работы сервиса и кого оно коснулось

Пока что внятная статистика отсутствует, но можно предположить, что если тенденция сохранится, то ситуация будет только ухудшаться и со временем затронет всех провайдеров. Последние в один голос утверждают, что оборудование работает в штатном режиме, поэтому все проблемы исключительно извне.

Попытки сменить качество не сильно помогают — ролики запросто могут лагать и в условно приемлемом разрешении 480p. А ранее говорилось о том, что уже к концу июля скорость работы упадет на 70 процентов.

Что говорят власти

В СМИ писали, что виной всему деградация оборудования Google. Компания приостановила свою деятельность на рынке еще в 2022-м, поэтому заниматься техобслуживанием серверов некому. Позже глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что это не единственная причина.

«Деградация YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что планов по полной блокировке YouTube нет.

«Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое, собственно, уже более двух лет как не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил Песков РИА «Новости».

В пресс-службе «Ростелекома» пояснили РБК, что речь идет об оборудовании Googlе, физически находящемся в России на сетях этого оператора. Это оборудование, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, — системы Google Global Cache. Серверы с ними установлены на сетях многих российских операторов.

Суть системы в том, что когда пользователи впервые загружают контент, то тот хранится на этом сервере. При повторном запросе того же контента от другого пользователя он загружается уже с указанного сервера на месте, а не из Европы. Это снижает нагрузку на сети и расходы операторов на передачу трафика.

В 2022 году Google перестала поставлять новые серверы, а существующие (без должного технического обслуживания) постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

Что говорят в YouTube

Тогда же, в 2022-м, глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что компания не собирается уходить с российского рынка.

Обновление: Google заявили о непричастности к проблемам работы видеохостинга в России, сообщает «Коммерсант».

Как работает YouTube в начале августа

YouTube перестал грузить ролики на ПК 1 августа 2024 года. На смартфонах приложение по-прежнему работает, хоть и с перебоями. Впрочем, существует уже как минимум один действенный способ обойти замедление YouTube на ПК.

— Скачиваем новую версию приложения GoodbyeDPI с GitHub.

— Запускаем из архива 1_russia_blacklist.cmd. Если выходит ошибка, запускаем от имени Администратора либо жмем на «Подробнее» — «Выполнить».

— В браузерах на основе Chrome отключаем Kyber в chrome://flags.

— После этого YouTube должен заработать.