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Сегодня, 14:55

5 популярных способов как починить YouTube на ПК

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
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Какой-то один из них должен обязательно вам помочь!

Замедление YouTube в России, ставшее одной из самых животрепещущих тем последних нескольких недель, в большей степени затронуло пользователей ПК. Но Windows хороша своей гибкостью по сравнению с мобильными ОС, поэтому всяческих лазеек тут тоже больше.

Собрали пять методов обхода ограничений, но сразу оговоримся, что какие-то из них могут со временем перестать работать.

Обложка. Как бороться с замедлением YouTube: пошаговые инструкции

1. Отправка ссылок на видео в Discord

Подобно многим мессенджерам, Discord позволяет просмотривать видео прямо в программе. Поэтому все, что нужно сделать — скопировать ссылку на интересующий вас ролик и кинуть в чат. Если вы не хотите, чтобы видео увидел кто-либо еще — создайте отдельный канал с одним пользователем в лице себя.

2. Просмотр YouTube в Steam

Пользователи Steam могут использовать фирменное приложение для просмотра YouTube. Это делается так:

кликаем по ярлыку Steam правой кнопкой мыши и прописываем параметр console. Например, С:Steamsteam.exe -console);
после этого нужно запустить программу от имени администратора;
включаем режим Big Picture, запускаем консоль и вводим команду open steam://openurl/https://youtube.com/.

3. Просмотр YouTube в Minecraft и Garry's Mod

Многие наверняка слышали о моде WebDisplays для Minecraft, позволяющем просматривать сайты прямо в самой игре. Этот способ тоже позволяет обойти ограничения скорости YouTube на ПК.

Как установить модификацию:

скачиваем и устанавливаем Forge;
скачиваем и устанавливаем MCEF;
скачиваем мод и извлекаем содержимое архива в .minecraft/mods;
запускаем в лаунчере версию с Forge.

О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.

Аналогичный мод есть для Garry's Mod:

заходим в свойства игры в Steam и в разделе «Версия» выбираем x86-64 — Chromium + 64bit binaries;
Устанавливаем Media Player.

О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.

4. GoodbyeDPI

Эта программа позволяет маскировать пакеты от провайдеров.

Инструкция:

скачиваем архив и распаковываем его содержимое;
запускаем bat-файл 2_any_country.cmd.

Если не помогло, то можно опробовать более сложный метод:

запускаем файл service_remote.cmd, после чего нажимаем любую клавишу;
следом запускаем файл 2_any_country.cmd;
затем запускаем 0_russia_update_blacklist_file.cmd, после чего закрываем окно прошлого файла;
теперь открываем файл russia-blacklist.txt в «Блокноте» и добавляем в него следующие строчки: www.youtube.com, googlevideo.com, nhacmp3youtube.com.

Сохраняем файл и запускаем service_install_russia_blacklist.cmd от имени администратора.

5. Расширение User-Agent Switcher

Рассмотрим его установку и использование на примере Google Chrome:

проходим по ссылке и устанавливаем расширение;
нажимаем на шестеренку и попадаем в настройки;
переходим в раздел Permanent Spoof List;
делаем все как на скриншоте и жмем на Add.

YouTube. Как обойти замедление YouTube на Android и iOS

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