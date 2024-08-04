5 популярных способов как починить YouTube на ПК
Замедление YouTube в России, ставшее одной из самых животрепещущих тем последних нескольких недель, в большей степени затронуло пользователей ПК. Но Windows хороша своей гибкостью по сравнению с мобильными ОС, поэтому всяческих лазеек тут тоже больше.
Собрали пять методов обхода ограничений, но сразу оговоримся, что какие-то из них могут со временем перестать работать.
1. Отправка ссылок на видео в Discord
Подобно многим мессенджерам, Discord позволяет просмотривать видео прямо в программе. Поэтому все, что нужно сделать — скопировать ссылку на интересующий вас ролик и кинуть в чат. Если вы не хотите, чтобы видео увидел кто-либо еще — создайте отдельный канал с одним пользователем в лице себя.
2. Просмотр YouTube в Steam
Пользователи Steam могут использовать фирменное приложение для просмотра YouTube. Это делается так:
кликаем по ярлыку Steam правой кнопкой мыши и прописываем параметр console. Например, С:Steamsteam.exe -console);
после этого нужно запустить программу от имени администратора;
включаем режим Big Picture, запускаем консоль и вводим команду open steam://openurl/https://youtube.com/.
3. Просмотр YouTube в Minecraft и Garry's Mod
Многие наверняка слышали о моде WebDisplays для Minecraft, позволяющем просматривать сайты прямо в самой игре. Этот способ тоже позволяет обойти ограничения скорости YouTube на ПК.
Как установить модификацию:
скачиваем и устанавливаем Forge;
скачиваем и устанавливаем MCEF;
скачиваем мод и извлекаем содержимое архива в .minecraft/mods;
запускаем в лаунчере версию с Forge.
О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.
Аналогичный мод есть для Garry's Mod:
заходим в свойства игры в Steam и в разделе «Версия» выбираем x86-64 — Chromium + 64bit binaries;
Устанавливаем Media Player.
О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.
4. GoodbyeDPI
Эта программа позволяет маскировать пакеты от провайдеров.
Инструкция:
скачиваем архив и распаковываем его содержимое;
запускаем bat-файл 2_any_country.cmd.
Если не помогло, то можно опробовать более сложный метод:
запускаем файл service_remote.cmd, после чего нажимаем любую клавишу;
следом запускаем файл 2_any_country.cmd;
затем запускаем 0_russia_update_blacklist_file.cmd, после чего закрываем окно прошлого файла;
теперь открываем файл russia-blacklist.txt в «Блокноте» и добавляем в него следующие строчки: www.youtube.com, googlevideo.com, nhacmp3youtube.com.
Сохраняем файл и запускаем service_install_russia_blacklist.cmd от имени администратора.
5. Расширение User-Agent Switcher
Рассмотрим его установку и использование на примере Google Chrome:
проходим по ссылке и устанавливаем расширение;
нажимаем на шестеренку и попадаем в настройки;
переходим в раздел Permanent Spoof List;
делаем все как на скриншоте и жмем на Add.