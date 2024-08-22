Что обещали, но не сделали создатели Hamster Kombat

И как верить этим людям после этого?

Hamster Kombat стал настоящим прорывом и открытием этого лета, и не только в индустрии криптовалют. По сути, «Хомяк» не только развил тему Telegram-кликеров, но и стал главным королем и символом подобных игр.

В Hamster Kombat тапали все — и школьники, и подростки, и люди среднего возраста. От самих авторов приложения было много обещаний, но почти все из них так и остались просто пустыми словами. Мы расскажем, что обещали, но не сделали разработчики Hamster Kombat за прошедшие три месяца.

1. Не включать в ежедневное комбо карточки, требующие приглашения друзей

В начале лета почти каждое ежедневное комбо состояло из карточек, требующих приглашения друзей в проект. Естественно, людям это не понравилось и они буквально закидали разработчиков негативом.

Разработчики ответили, что больше не будут включать в комбо карточки с друзьями. Однако хватило их обещаний буквально на 2 недели. Уже через некоторое время в комбо стали опять появляться карточки с рефералами.

Мало того, в разделе Specials появилась карточка под названием HamsterBank, для открытия которой требуется пригласить аж 10 друзей в проект. И что вы думаете? Эта карточка стала частенько попадать в комбо.

2. Включать мобильные игры от сторонних студий с минимальным количеством рекламы

Где-то в середине лета в Hamster Kombat появился новый раздел с мини-играми. За прохождение мини-игр дают ключи, которые вроде как понадобятся при аирдропе в будущем. Однако людям эти мини-игры изначально не зашли.

И вовсе не по причине их простого и неинтересного геймплея. Оказалось, что играть в эти мини-игры вовсе необязательно. Главное во время игрового процесса — смотреть рекламные ролики. Причем ладно бы эти ролики выскакивали хотя бы раз в 5 минут. Так за эти 5 минут вы отсмотрите столько рекламы, что вам навсегда перехочется обратно заходить в эти «адовые» приложения.

Опять же, разработчики пообещали «хомякам» меньше включать в этот раздел рекламы. Однако по прошествии времени ничего не изменилось, а только лишь усугубилось. Как говорится, деньги победили, а рекламы стало еще больше.

3. Листинг должен был начаться в июне, потом в июле

Что касается многострадального листинга, до которого «Хомяк» все никак не дойдет. Сначала его обещали провести в июне, далее срок был отсрочен до июля, а потом... А потом авторы поняли, что Hamster Kombat — это идеальная площадка для интеграций, и перестали обещать что-либо вообще касаемо листинга.

В дорожной карте проекта листинг значится под предстоящим событием. Это «предстоящее событие» может случиться и в конце 2024 года, а может и не случиться никогда. Нет уверенности в том, что Hamster Kombat — это не скам. Даже с учетом того, что хомячья монета появилась на премаркете двух бирж.

Усугубила ситуацию недавняя новость, в которой говорилось, что создатели Hamster Kombat поругались с инвесторами. Если коротко, то основатель проекта Эдуард Гуринович заявил, что все сторонние компании, не участвовавшие в создании игры, не смогут получить часть прибыли.

В проект вливались деньги и со стороны. AD.RU вложила немалые инвестиции в развитие игры, а компания Arena предоставляла свои серверы. Ни те, ни другие не получат ни копейки. Hamster Kombat могут ждать долгие судебные процессы, так как вышеобозначенные участники уже подали иск на создателя кликера.

Кто его знает, как скажется эта ситуация на приложении в будущем. Но время-то идет, а ничего не меняется. В приложении появляется все больше рекламных интеграций, но обычные участники процесса по-прежнему находятся в роли наивных дурачков, на которых просто зарабатывают деньги. Не пора ли сменить кликер на более перспективный? Те же Dogs или X Empire (бывший кликер Musk Empire) быстрее доживут до листинга, хотя появились позже «Хомяка».