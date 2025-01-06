Самые ожидаемые смартфоны 2025 года: от OnePlus 13 до iPhone 17 Air

Лучшее время, чтобы обновиться.

Без смартфонов мы не мыслим своей жизни. Некоторым эти устройства заменяют и компьютер, и планшет. В этом случае важно, чтобы телефон был универсальным — умел делать качественные снимки, выдавал объемный звук, мог похвастаться мощным процессором и сочным 120-герцевым экраном.

При активном использовании телефона его следует обновлять каждые 3-4 года, поэтому если вы планировали это сделать в ближайшее время, то не торопитесь. Дождитесь, пока Apple, Google, Samsung и другие крупные бренды обновят свои смартфоны. Мы, в свою очередь, предлагаем ознакомиться со списком десяти самых ожидаемых смартфонов 2025 года от пользователей и экспертов рынка.

1. OnePlus 13 / OnePlus 13R

Google OnePlus 13.

Чего мы ожидаем: что OnePlus 13 получит 6,82-дюймовый 120-герцевый OLED-экран с разрешением 3168x1440 пикселей и процессором Snapdragon 8 Elite, а также три 50-мегапиксельные камеры от Hasselblad.

Оба телефона будут оснащены приличными аккумуляторами: в OnePlus 13 установят аккумулятор емкостью 6000 мАч (на 600 мАч больше, чем в OnePlus 12) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Когда выйдет: OnePlus 13 вышел в Китае еще в ноябре 2024 года. Глобальный релиз смартфона (как и его собрата OnePlus 13R) состоится 7 января 2025 года.

Сколько будет стоить: OnePlus 13 уже продается на маркетплейсах и онлайн-площадках. Цены на смартфон начинаются от 77 тысяч рублей за версию на 256 Гб.

2. Samsung Galaxy S25 / Samsung Galaxy S25 Ultra

Так выглядела линейка Samsung Galaxy S24.

Чего мы ожидаем: ожидается, что Samsung представит три модели — Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Серия, скорее всего, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и поставляться с One UI 7 на базе Android 15.

Флагман Galaxy S25 Ultra может получить самое масштабное обновление камеры: 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и переменный телеобъектив.

Когда выйдет: анонс смартфонов запланирован на 22 января. Продажи, по слухам, начнутся 6 февраля. Предзаказы откроют 23 января, они продлятся до 3 февраля.

Сколько будет стоить: новинки будут стоить на уровне Galaxy S24. За стандартную версию на 128 Гб попросят 900 евро, за Samsung Galaxy S25 Plus на 256 Гб — 1150 евро и за Galaxy S25 Ultra — 1450 евро. Цены в рублях неизвестны. Но для примера: за Galaxy S24 Ultra российские сетевики просят 115 тысяч рублей.

3. Apple iPhone SE 4

Концепт Apple iPhone SE 4.

Чего мы ожидаем: новая версия самого доступного смартфона от Apple может унаследовать дизайн iPhone 14 и 6,1-дюймовый OLED-экран. Это большой скачок по сравнению с предыдущей моделью, которая оснащена устаревшим датчиком TouchID и маленьким 4,7-дюймовым экраном.

Также iPhone SE 4 может получить процессор A18, который используется в iPhone 16. Это не только повысит производительность iPhone SE 4, но и позволит телефону среднего класса работать с теми же функциями искуственного интеллекта Apple Intelligence, которые Apple внедряет в последние флагманы.

Когда выйдет: весной 2024 года исполнится ровно три года с тех пор, как Apple выпустила последнюю модель iPhone SE. По информации Марка Гурмана, именно весной 2025 года Apple планирует представить iPhone SE 4-го поколения.

Сколько будет стоить: из-за более крупного дисплея, более мощного процессора и перехода на OLED-дисплей маловероятно, что Apple сможет сохранить текущие цены на iPhone SE в районе 429 долларов. Учитывая, что iPhone 14 со всеми скидками продается как минимум за 599 долларов, на месте Apple было бы разумно повысить ценник на новый iPhone SE до 499 долларов.

4. Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 6.

Чего мы ожидаем: Samsung собирается выпустить складные смартфоны с еще большими экранами. Galaxy Z Fold 7 может получить 8-дюймовый внутренний складной экран вместо 7,6-дюймовой основной панели, используемой в Z Fold 6.

Когда выйдет: нет даже приблизительных сведений, когда Samsung планирует выпустить свои новые складные телефоны. Но чаще всего компания проводит анонсы подобных устройств в июле или в августе.

Сколько будет стоить: о ценах говорить пока рано. За Samsung Galaxy Z Fold 6 российские магазины просят как минимум 190 тысяч рублей.

5. Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14 Ultra.

Чего мы ожидаем: главной особенностью нового флагмана Xiaomi станет усовершенствованная система камер, которая будет включать в себя телеобъектив на 200 мегапикселей с возможностью записи видео в разрешении 8K, основной датчик Sony с разрешением 50 мегапикселей, сверхишик на 50 мегапикселей и телевик на те же самые 50 мегапикселей.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra получит изогнутый 120-герцевый экран со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Емкость акуумулятора может составить 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Когда выйдет: телефон выйдет в конце февраля. До России телефоны доходят спустя 1-2 месяца после глобального релиза. Учитывая это, не стоит ждать новый флагман Xiaomi на полках отечественных магазинов раньше апреля-мая 2025 года.

Сколько будет стоить: до официальных цен еще далеко. Но, учитывая опыт прошлого, вряд ли Xiaomi 15 Ultra будет стоить меньше 120 тысяч рублей.

6. Samsung Galaxy S25 Slim

Концепт Samsung Galaxy S25 Slim.

Чего мы ожидаем: главная особенность Galaxy S25 Slim отражена в его названии. Это будет самый тонкий и самый маленький смартфон в истории компании. По слухам, S25 Slim будет оснащен 200-мегапиксельным основным объективом.

Когда выйдет: Samsung собирается представить Galaxy S25 Slim на специальном мероприятии 22 января, а затем выпустить телефон в конце года.

Сколько будет стоить: пока еще нет даже примерных цен. Но, вероятно, телефон будет стоить на 150-200 долларов меньше, чем обычный Galaxy S25.

7. iPhone 17 / iPhone 17 Pro

Возможный дизайн iPhone 17 Pro.

Чего мы ожидаем: все три новых айфона, скорее всего, будут работать на чипсете A19, а модели Pro получат больше оперативной памяти для более эффективной работы искуственного интеллекта Apple Intelligence.

В iPhone 17 Pro Max все три задние камеры могут быть оснащены 48-мегапиксельными сенсорами, а стандартная модель iPhone 17 (без приставки Pro) наконец-то получит 120-герцевый экран.

Первые концепты указывают на изменившийся дизайн смартфонов: линейка iPhone 17 будет напоминать Google Pixel по расположению камер.

Когда выйдет: Apple всегда представляет новые телефоны в сентябре, если не случается глобальных пандемий либо каких-то других происшествий. Так что ждем анонса iPhone 17 в первой половине сентября 2025 года. Спустя несколько дней после презентации телефоны поступят в магазины.

Сколько будет стоить: ранние слухи о ценах указывают на потенциальное повышение цен на iPhone 17, хотя неясно, какие модели будут затронуты. Сейчас iPhone 16 Pro на 128 Гб в российских магазинах продается за 145 тысяч рублей. Стандартный iPhone 16 на 128 Гб можно приобрести за 100 тысяч рублей.

8. Google Pixel 10

Google Pixel 9.

Чего мы ожидаем: семейство смартфонов Google Pixel 10 внешне не сильно изменится по сравнению с девятой линейкой, но будет работать на процессоре следующего поколения Tensor G5 производства TSMC, которая изготавливает чипы в том числе и для Apple. 3-нм техпроцесс позволит значительно повысить производительность телефонов и в разы снизить их энергопотребление.

Когда выйдет: в 2025 году серии Pixel исполняется 10 лет, так что анонс Pixel 10 — дело времени. По информации инсайдеров, это случится уже осенью 2025 года.

Сколько будет стоить: о ценах говорить пока рано, но, для примера, тот же Google Pixel 9 на 128 Гб продается в России за 108 тысяч рублей.

9. Nothing Phone 3

Nothing Phone 2.

Чего мы ожидаем: британский стартап Nothing готовит новую модель среднебюджетного смартфона на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3 с 8 Гб оперативной памяти. Телефон получит 6,5-дюймовый OLED-экран.

Когда выйдет: релиз телефона должен состояться в первой половине 2025 года.

Сколько будет стоить: предварительная цена Nothing Phone 3 — 600 долларов. Nothing Phone 2 продается в России за 60 тысяч рублей.

10. iPhone 17 Air (Slim)

Концепт iPhone 17 Air.

Чего мы ожидаем: смартфон от Apple заменит iPhone Plus в 17-й линейке. По слухам, iPhone 17 Air, также известный в некоторых кругах как iPhone 17 Slim, получится самым тонким за всю историю Apple. Настолько тонким, что в него может поместиться только одна задняя камера с разрешением 48 мегапикселей.

Когда выйдет: iPhone 17 Air должен быть представлен в сентябре 2025 года одновременно с iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Сколько будет стоить: многие инсайдеры и эксперты ожидают, что iPhone 17 Air будет дороже, чем iPhone 17 Pro Max. Для примера, iPhone 16 Pro Max на 256 Гб продается сейчас в России как минимум за 170 тысяч рублей.