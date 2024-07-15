Выбор для геймеров: лучшие механические клавиатуры 2024 года

«Механика» перестала быть дорогой и недоступной.

В отличие от мембранных клавиатур, выбор механических моделей может превратиться в крайне сложное занятие. А все из-за множества параметров, которые необходимо учитывать при покупке данного девайса, от вида переключателей до вида подключения. Собрали десять отличных клавиатур на механике, на которые точно стоит обратить внимание.

1. A4Tech Bloody B314 (от 3500 рублей)

A4Tech Bloody B314. Фото onlinetrade.ru

Это полнофункциональная клавиатура, которая подключается к ПК через USB-интерфейс. Выполнена в необычном дизайне и предусматривает защиту от пыли и влаги, а также подставку для рук и нескользящее основание.

Дополнительное преимущество модели придают механические переключатели Light Strike. Именно из-за них A4Tech Bloody B314 приятно удивляет быстротой отклика и точностью нажатия. Все это позволяет насладиться комфортной и эффективной работой на протяжении долгого времени.

2. Defender Forge GK-345 (от 4200 рублей)

Defender Forge GK-345.

Даже на фоне других моделей Defender Forge GK-345 выделяется высокой функциональностью и надежностью. Из-за кабеля на 1,5 метра и Bluetooth-модуля клавиатуру можно использовать и как проводную, и как беспроводную.

Благодаря такой конструктивной особенности гаджет быстро реагирует на нажатия кнопок, не сковывает и не ограничивает движения. Все это дополняется компактными габаритами, приятной подсветкой и неплохой автономностью. Отличный вариант для тех, у кого ограниченное рабочее пространство.

3. A4Tech Bloody S510R (от 4500 рублей)

A4Tech Bloody S510R.

Вновь A4Tech, вновь стильная механика от компании. Работает все на свитчах Bloody BLMS, обеспечивающих быстрый отклик и регистрирующих любое действие вне зависимости от количества нажатых клавиш. Также можно настроить точки и силы срабатывания под себя, чтобы подобрать наиболее удобную конфигурацию.

В остальном девайс содержит все самое необходимое для максимально комфортного использования. Тут и классическая раскладка, и удобные размеры, и несколько вариантов подсветки, и прочный корпус из АВС-пластика, и длинный кабель, и кнопка Fn, позволяющая использовать дополнительные команды.

4. RAINBOW Panteon T14 RS HS (от 5100 рублей)

RAINBOW Panteon T14 RS HS.

Классическая механическая клавиатура с настраиваемыми под макросы кнопками, эргономичным дизайном и стильной подсветкой. Минимальное расстояние между точками срабатывания и сброса, а также линейный ход без выраженного клика обеспечивают практически мгновенную реакцию на нажатие.

Но главное достоинство Panteon T14 RS HS кроется в высоком качестве свитчей. Они выделяются большим запасом рабочего ресурса, а при поломке их легко заменить на новые. Колпачки выполнены по технологии двойного литья, что обеспечивает отличную читаемость символов даже после длительного использования. А еще пользователям понравится функция антигостинга, из-за чего можно не опасаться некорректного клика.

5. Redragon Anubis (от 5300 рублей)

Redragon Anubis.

Redragon Anubis — ультратонкая клавиатура с тремя режимами подключения, что идеально подходит для работы на разных устройствах, от ПК до планшетов и ТВ. Беспроводной способ отлично работает в пределах десяти метров.

В остальном это просто качественная механическая периферия с кнопками типа Outemu Tea. Здесь есть и высокая чувствительность при нажатии, и красочная RGB-подсветка, и отличная эргономика, и повышенный функционал, и тихий ход клавиш, и встроенный аккумулятор, и индикатор заряда.

6. HyperX Alloy FPS RGB (от 5800 рублей)

HyperX Alloy FPS RGB.

Приличная стоимость гаджета оправдана его качеством и долговечностью. В основе конструкции одни из самых быстрых механических переключателей Kailh Silver Speed. Его каркас выполнен из цельной стальной рамы, благодаря чему клавиатура сохраняет устойчивость и не скользит по поверхности.

Из прочих фишек стоит отметить разные шрифты латиницы и кириллицы, дополнительный USB-разъем со съемным кабелем, память на три профиля, функции Anti-Ghosting и N-key Rollover. Правда, из-за высокой чувствительности адаптация к HyperX Alloy FPS может занять какое-то время. Но стоит совладать с этим, и вся заложенная в него мощь раскроется на полную.

7. Asus TUF Gaming K7 Linear (от 5800 рублей)

Asus TUF Gaming K7 Linear.

Механическая периферия Asus TUF Gaming K7 Linear в первую очередь предназначена для гейминга и уже потом для повседневных задач. В ее основе лежат особые оптико-механические переключатели двух видов, в несколько раз превосходящие конкурентов по скорости срабатывания.

Также гаджет выделяется эргономичным дизайном, съемной пенополиуретановой подставкой с эффектом памяти, защитой от влаги и пыли, алюминиевой рамой и яркой подсветкой с технологией Aura Sync для синхронизации с другими устройствами. Программа Armoury II позволяет на ходу записывать макросы и сохранять профили с настройками прямо в память клавиатуры.

8. Razer BlackWidow V3 (от 10 300 рублей)

Razer BlackWidow V3.

Ни один топ игровой периферии не может обойтись без устройств от компании Razer. И даже несмотря на наценку за имя, функциональность, дизайн и качество исполнения сполна оправдывают высокую стоимость данного девайса.

Перечислять достоинства BlackWidow V3 можно долго. Это и алюминиевый корпус, и знаменитые механические переключатели Razer(tm) Green и Yellow, и колпачки клавиш двойного литья, и многофункциональное колесо, и эргономичная подставка под запястья. Все это обеспечивает максимальный уровень комфорта.

9. Dark Project KD87A Gateron Cap Teal (от 11 500 рублей)

Dark Project KD87A Gateron Cap Teal.

Компактная и надежная механика, отлично подходящая как для выполнения повседневных задач, так и для прохождения игр. Переключатели Gateron Cap Teal обеспечивают не только точность ввода и мгновенный отклик на нажатие, но и большой запас прочности, рассчитанный на несколько миллионов кликов.

Цвета и яркость подсветки регулируются через приложение вплоть до их полного выключения. Корпус из крепкого пластика позволяет надолго сохранить крутой дизайн. К тому же все клавиши отлично смазаны и шумоизолированы, из-за чего данная модель Dark Project удивительная тихая и плавная.

10. SteelSeries Apex Pro TKL (от 16 500 рублей)

SteelSeries Apex Pro TKL.

Флагманский девайс от SteelSeries сполна оправдывает свою заоблачную стоимость. Модель Apex Pro TKL представляет собой компактную механику без цифрового блока, но с подставкой под запястья с магнитным креплением. На специальном дисплее OLED Smart можно легко изменить параметры.

Главная фишка девайса кроется в магнитных переключателях OmniPoint Black, позволяющих индивидуально настраивать силу срабатывания для отдельных клавиш. Это особенно важно для игр, где от геймера требуется высокая реакция на происходящее. Сделано все из лучших материалов, включая авиационный алюминий, что гарантирует долгие годы качественной работы.