Ждать новые iPhone SE и iPad Air осталось недолго

Релиз сразу двух гаджетов от Apple запланирован на начало 2025 года: iPhone SE 4 и нового iPad Air. Первый получит существенные улучшения: обновленный дизайн без кнопки Home, экран 6.1 дюйма, процессор A18.

А вот дизайн iPad Air нового поколения останется прежним. Изменения затронут только внутренний функционал — чего именно ждать, пока не уточняется. По слухам, Apple представит 2 версии iPad Air с экранами 11 и 13 дюймов.