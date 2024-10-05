Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 16:30

Ждать новые iPhone SE и iPad Air осталось недолго

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Apple

Релиз сразу двух гаджетов от Apple запланирован на начало 2025 года: iPhone SE 4 и нового iPad Air. Первый получит существенные улучшения: обновленный дизайн без кнопки Home, экран 6.1 дюйма, процессор A18.

Обложка. iPhone 16 резко подешевел в России

А вот дизайн iPad Air нового поколения останется прежним. Изменения затронут только внутренний функционал — чего именно ждать, пока не уточняется. По слухам, Apple представит 2 версии iPad Air с экранами 11 и 13 дюймов.

Источник: TG-канал Apple News
Читайте также
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости