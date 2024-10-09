Депутат Госдумы РФ: Скоро в России не останется соцсетей, доступных без VPN

Заместитель председателя Госдумы РФ Владислав Даванков не согласен с блокировкой Discord. Он пообещал написать обращение в Роскомнадзор. По мнению депутата, заменить Discord сейчас невозможно, а российским аналогам нужна конкуренция.

Владислав Даванков также напомнил, что Discord активно пользуются в образовании, в частности преподаватели, студенты и репетиторы:

По данным Mediascope, в России Dicord пользуются от 25 до 40 миллионов человек. Он полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт. Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95 процентов из них признаются, что используют VPN.