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Сегодня, 13:58

Замедление YouTube могло прекратиться из-за ареста топ-менеджера «Ростелекома»

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин, а также гендиректор компании «Комплайн софт» Антон Менчиц были задержаны по подозрению в мошенничестве.

Коммерсантъ сообщает, что «они могут быть причастны к хищению средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения». По предварительным данным, размер ущерба составил 180 миллионов рублей.

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Некоторые СМИ связали это событие с восстановлением работы YouTube — якобы видеохостинг «ожил» сразу после ареста подозреваемых. Впрочем, логика такого заявления если и прослеживается, то с большим трудом.

Даже если после ареста замедление YouTube прекратилось у тех, кто пользуется услугами «Ростелекома», как объяснить проблемы с работой сервиса у других провайдеров? Вопрос скорее риторический.

Источник: Коммерсантъ
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