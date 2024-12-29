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Сегодня, 17:40

За NVIDIA RTX 5090 попросят 275 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Анонс новой линейки видеокарт от NVIDIA все ближе, и геймеры с нетерпением ждут, когда появится информация об их стоимости. Инсайдер под ником wxnod опубликовал рекламное изображение, на котором видны цены GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 в Китае.

Плата видеокарты. Появились фото NVIDIA RTX 5090 — карта может получить гигантский объем памяти

Если верить этой информации, следует ориентироваться на следующие суммы: RTX 5080 — 9999 юаней (около 145 тыс. рублей), а RTX 5090 — 18 999 юаней (около 275 тыс. рублей). Такие цифры, конечно же, вызвали у геймеров недовольство: по сравнению с RTX 4090 новая модель значительно вырастет в цене.

Источник: Rozetked
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