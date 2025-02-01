Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 19:10

За клавиатуру с экраном придется отдать 35 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото YouTube-канал FinalmouseFanPage.

Разработчик Finalmouse представил клавиатуру, от которой не оторвать глаз. Centerpiece Pro обладает встроенным дисплеем на базе графического процессора, благодаря которому можно запускать видеофайлы и статичные изображения буквально «на кончиках пальцев».

Клавиатура от&nbsp;Martiantec. Представлена водонепроницаемая клавиатура, которую легко содержать в чистоте

Теперь о минусах: стоит такое чудо техники 349 долларов, или около 35 000 рублей, не считая расходов на доставку. Предзаказ доступен уже с 1 февраля 2025 года.

Источник: finalmouse.com
Читайте также
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Источник сообщил о переходе Домодедово под управление Росавиации
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

DNS продает GeForce RTX 5080 за 170 тысяч рублей

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости