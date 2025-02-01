За клавиатуру с экраном придется отдать 35 тысяч рублей

Разработчик Finalmouse представил клавиатуру, от которой не оторвать глаз. Centerpiece Pro обладает встроенным дисплеем на базе графического процессора, благодаря которому можно запускать видеофайлы и статичные изображения буквально «на кончиках пальцев».

Теперь о минусах: стоит такое чудо техники 349 долларов, или около 35 000 рублей, не считая расходов на доставку. Предзаказ доступен уже с 1 февраля 2025 года.