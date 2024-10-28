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Сегодня, 18:42

За год смартфоны в России заметно подорожали

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Freepik

Самые популярные гаджеты дорожают на глазах. Конечно, речь идет о смартфонах — с начала 2024 года цены на них в России выросли на 15%. Об этом сообщили компании, занимающиеся импортом и розничной продажей электроники.

Обложка. Электроника в России подорожает на 15% в новогодние праздники

Сейчас средняя цена на смартфон составляет 24 тысячи рублей — изначально она была на 3 тысячи меньше. Среди причин, которые повлияли на повышение цен, называют рост курса валют, увеличение ключевой ставки Центробанка и трудности с логистикой.

Источник: Коммерсантъ
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