За год смартфоны в России заметно подорожали

Самые популярные гаджеты дорожают на глазах. Конечно, речь идет о смартфонах — с начала 2024 года цены на них в России выросли на 15%. Об этом сообщили компании, занимающиеся импортом и розничной продажей электроники.

Сейчас средняя цена на смартфон составляет 24 тысячи рублей — изначально она была на 3 тысячи меньше. Среди причин, которые повлияли на повышение цен, называют рост курса валют, увеличение ключевой ставки Центробанка и трудности с логистикой.