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9 октября, 11:25

За блокировкой Discord стояло общественное движение

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Вот так новость: оказывается, не последнюю роль в блокировке Discord сыграло общественное объединение с говорящим названием «Всероссийское движение анти-дискорд». Как выяснилось, члены сообщества в течение семи лет активно посылали в Роскомнадзор жалобы на работу площадки.

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«Discord заблокирован на территории РФ. Можно вздохнуть с облегчением», — делятся они своей победой. Другой представитель движения пишет: «До 2016 года люди как-то жили без «Дискорда» и все было нормально».

Члены сообщества активно комментируют ситуацию с Discord в соцсетях.
Источник: TG-канал Бэкдор
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