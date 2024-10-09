За блокировкой Discord стояло общественное движение

Вот так новость: оказывается, не последнюю роль в блокировке Discord сыграло общественное объединение с говорящим названием «Всероссийское движение анти-дискорд». Как выяснилось, члены сообщества в течение семи лет активно посылали в Роскомнадзор жалобы на работу площадки.

«Discord заблокирован на территории РФ. Можно вздохнуть с облегчением», — делятся они своей победой. Другой представитель движения пишет: «До 2016 года люди как-то жили без «Дискорда» и все было нормально».