YouTube вновь заработает без замедления? Путин пообещал лично разобраться с этим вопросом

Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube — об этом сообщил Карен Шахназаров. На встрече с президентом гендиректор киноконцерна «Мосфильм» затронул волнующую россиян тему, назвав замедление YouTube «не очень целесообразным».

В ответ на это Путин сказал: «Там бывают всякие пакости». Однако в итоге президент пообещал разобраться в ситуации — о конкретных сроках пока ничего не известно.