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Сегодня, 17:22

YouTube вновь заработает без замедления? Путин пообещал лично разобраться с этим вопросом

Евгения Воскресенская
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Фото kremlin.ru

Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube — об этом сообщил Карен Шахназаров. На встрече с президентом гендиректор киноконцерна «Мосфильм» затронул волнующую россиян тему, назвав замедление YouTube «не очень целесообразным».

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В ответ на это Путин сказал: «Там бывают всякие пакости». Однако в итоге президент пообещал разобраться в ситуации — о конкретных сроках пока ничего не известно.

Источник: НСН
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