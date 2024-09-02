YouTube в России могут заблокировать окончательно уже через 3-5 месяцев

Замедление в YouTube в России может перерасти в полноценный бан. Такое предположение сделал Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики. По его словам, замедление будет продолжаться еще 3-5 месяцев, после чего последует полный запрет ресурса на территории страны.

Конечно, только в случае, если YouTube все-таки не согласится на требования государства — выплатить штрафы, разбанить государственные каналы и так далее.