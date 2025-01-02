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Сегодня, 13:50

Xiaomi выпустит эксклюзивный гаджет для фанатов Marvel

Евгения Воскресенская
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POCO X7 Pro в стиле Железного человека.
Фото Xiaomi

Xiaomi анонсировала гаджет, который порадует не только поклонников технологий, но и фанатов Marvel. Им станет смартфон POCO X7 Pro Iron Man Edition, вдохновленный эстетикой Железного человека.

Телефон выполнен в красном цвете. На задней панели можно разглядеть голову супергероя и несколько надписей: «POCO Iron Man Edition», «Marvel» и «Мстители». POCO X7 Pro Iron Man Edition будет иметь расширенную комплектацию с товарами от Marvel, а также тематические иконки на главном экране.

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В остальном эта версия POCO X7 Pro ничем не отличается от обычной: смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, до 12 ГБ ОП, 6,67-дюймовый 120-Гц OLED-дисплей с поддержкой разрешения 1,5K, камеру на 50 Мп и мощную батарею.

Более подробно гаджет представят на презентации 9 января 2025 года. Предварительная цена составляет около 39 000 рублей.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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