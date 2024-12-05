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Сегодня, 19:56

Xiaomi выпустила стиральную машину размером практически с тостер

Евгения Воскресенская
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Xiaomi Mijia Mini Washing Machine.

Xiaomi выпустила миниатюрную стиральную машину Mijia Mini Washing Machine. Устройство рассчитано на 1 кг белья и весит сравнительно немного — 22 кг. Габариты машинки составляют 461 х 328 х 452 мм — отличный вариант для тех, кто живет в «стесненных» условиях.

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Всего предусмотрено 20 режимов, в том числе стерилизация паром, сушка и быстрая стирка за 15 минут. Машинкой можно управлять дистанционно через мобильное приложение. А вот цена кусается: в Китае за устройство просят 2699 юаней, или около 38 000 рублей.

Xiaomi Mijia Mini Washing Machine.
Источник: iXBT
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