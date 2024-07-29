Xiaomi, Vivo и Honor выбили Apple из лидеров китайского рынка

Сообщается, что Apple окончательно утратила лидерство на китайском рынке смартфонов, выйдя из пятерки самых популярных производителей.

В настоящий момент компания Тима Кука занимает 6 место с 14% рынка. Впереди же находятся местные фирмы:

Vivo — 19%

OPPO — 16%

HONOR — 15%

Huawei — 15%

Xiaomi — 14%

Объемы рынка в целом вырос на 10% по результатам второго квартала этого года — всего в этот период в Китае продали более 70 миллионов смартфонов.