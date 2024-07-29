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Сегодня, 16:25

Xiaomi, Vivo и Honor выбили Apple из лидеров китайского рынка

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Oppo

Сообщается, что Apple окончательно утратила лидерство на китайском рынке смартфонов, выйдя из пятерки самых популярных производителей.

В настоящий момент компания Тима Кука занимает 6 место с 14% рынка. Впереди же находятся местные фирмы:

  • Vivo — 19%
  • OPPO — 16%
  • HONOR — 15%
  • Huawei — 15%
  • Xiaomi — 14%
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Объемы рынка в целом вырос на 10% по результатам второго квартала этого года — всего в этот период в Китае продали более 70 миллионов смартфонов.

Источник: iXBT
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