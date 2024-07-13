Xiaomi Smart Band 9 может стать лучшим бюджетным фитнес-браслетом

Smart Band 9 — новый смарт-браслет от Xiaomi, который порадует как новых покупателей, так и постоянных пользователей.

Smart Band 9. Фото Xiaomi

Дизайн у Xiaomi Smart Band 9 останется как у прошлой версии, а это значит что браслет сохранит свой узнаваемый форм-фактор с овальной капсулой и 1,62-дюймовый экран. Новшеством экрана станет его яркость, повышенная до 1200 нит.

Smart Band 9. Фото Xiaomi

Главным плюсом Band 9 станет время автономной работы. У браслета прокачали батарейку и теперь на одном заряде он сможет продержаться более 20 дней.

Улучшения коснутся и некоторых функций. Сообщается о повышении точности датчиков сердечного ритма и SpO2 на 10%, а также поддержка Bluetooth 5.4.

Точная дата выхода Smart Band 9 пока неизвестна.