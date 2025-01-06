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Сегодня, 15:30

Xiaomi показала робота для сборки носков и «умные» гантели

Евгения Воскресенская
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Фото Xiaomi

Xiaomi показала еще несколько оригинальных гаджетов.

Фото Xiaomi

Mijia Smart Dumbbell — «умная» гантель с дисплеем и регулированием веса (от 1 до 1,5 кг), ее можно подключить к Mi Home.

Фото Xiaomi

Public Network Intercom Mini — крошечная (35 граммов) рация с защитой от внешней среды по стандарту IP54 и поддержкой LTE.

Фото Xiaomi

И, наконец, Roborock Saros Z70 — робот уборщик, который умеет собирать с пола носки и другие предметы весом до 300 граммов.

Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1. Как швейцарский нож: Xiaomi выпустит микроволновку со множеством функций

Гантели и рация уже поступили в продажу в Китае, а вот робота придется подождать до конца года. Стоят новинки примерно 1900, 2700 и 175 500 рублей соответственно.

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