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Сегодня, 21:50

Xbox Game Pass появится на смарт-телевизорах LG

Евгения Воскресенская
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Зачем нужна приставка, когда есть телевизор? Не исключено, что скоро этим вопросом начнут задаваться все больше геймеров.

LG добавит сервис Xbox Cloud Gaming на свои телевизоры — этой радостной новостью компания поделилась во время выступления на выставке CES 2025. Вот только конкретные сроки пока что не раскрываются.

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От пользователей потребуются подписка Xbox Game Pass Ultimate, современная модель смарт-ТВ от LG и стабильный интернет. Стоит отметить, что подобная опция уже доступна на телевизорах Samsung.

Источник: CHIP
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