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Загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 7 сентября была решена

Михаил Иванов
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Илон Маск.
Фото lexica.art

До конца майнинга в X (Musk) Empire остаются считанные недели. После этого должен начаться процесс листинга распределение токенов среди игроков, которые они, в свою очередь, смогут продать на торговой площадке, получив за это настоящие деньги. Это значит, что тем, кто хочет получить несколько сотен долларов, не рекомендуется пропускать ни комбо, ни загадку дня, ни ребус дня. Ведь все эти активности дают халявные внутриигровые монеты.

На 7 сентября загадка дня в X (Musk) Empire была решена игроками за минуты.

Решение загадки дня в X Empire на 7 сентября

Ответом на загадку дня стало слово Bull.

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

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