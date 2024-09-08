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В X Empire (Musk Empire) вышла загадка дня на 8-9 сентября

Михаил Иванов
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Фото pinterest.com

Листинг в X Empire все ближе. А значит, пропускать ребусы дня, комбо дня и загадки дня не рекомендуется. Тем более, что все они дают халявные монеты.

Новый день не стал исключением и в X Empire обновилась загадка дня на 8-9 сентября 2024 года.

Решение загадки дня в X Empire на 8 сентября

Решение загадки дня на 8 сентября.

Ответом на загадку дня стало слово Tokenomics.

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

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