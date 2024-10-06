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Сегодня, 10:03

Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября

Евгения Воскресенская
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Разгадана загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября.

Разработчики объявили о второй фазе, которая продлится пару недель перед аирдропом. Счет в игре обновился, и вернулись прежние активности — среди них ежедневная загадка.

Слово из загадки дня в X Empire на 6-7 октября.

Верная разгадка сегодня: Governance

Что такое загадка дня в X Empire

Это одна из активностей в кликере, за которую выдают денежную награду. Чем выше уровень вашего аккаунта, тем больше монеток вы получите. Ответом на загадку всегда является слово на английском языке, а обновляется она в 10:00 по московскому времени.

Как решить загадку дня в X Empire

Если ответ не приходит на ум, можно поискать его в Сети. Порядок действий не поменялся с прошлого сезона: выбираете вкладку «Задачи» и среди пунктов списка ищете нужную активность. Как уже можно догадаться, она называется «Загадка дня». Вам откроется поле, куда можно ввести ответ.

Обложка. Ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября разгадан
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