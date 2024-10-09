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9 октября, 19:04

В Сети появилось решение ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября

Евгения Воскресенская
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Обновился ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября.

Ребус дня в X Empire на 9-10 октября.

Верный ответ: Hash

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

В игре стартовала новая фаза Chill — прежние результаты были учтены и обнулированы, теперь прокачивать виртуального Маска нужно заново. Привычные активности не изменились. Среди них ребус дня, который приносит ежедневную награду, — ее ценность зависит от уровня аккаунта.

По названию можно догадаться, что он представляет собой зашифрованное с помощью картинок слово. Ребус выходит каждый день в 19.00 по Москве — в этот момент старое слово перестает действовать.

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Нужно найти «Ребус дня» в разделе «Задачи», затем кликнуть по нему, чтобы появились актуальная загадка и поле для ввода правильного ответа. Можно разгадать ее самостоятельно или дождаться, когда готовый ответ появится в интернете.

Обложка. Открылось ежедневное комбо в X Empire (Muske Empire) на 9-10 октября
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