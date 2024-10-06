Ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября рассекретили

Вышел новый ребус дня в X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября.

Ребус дня в X Empire на 6-7 октября.

Разгадка ребуса сегодня — слово Pool

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

В основе ребуса зашифрованное с помощью картинок слово на английском языке. Оно меняется в приложении каждый день в 19:00 по Москве, а готовые ответы появляются в Сети спустя несколько минут. Можно воспользоваться ими, чтобы побыстрее получить ежедневную награду, размер которой будет зависеть от уровня виртуального персонажа в игре.

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Нужно ввести ответ на ребус дня в приложении. В нижней части меню есть вкладка «Задачи» — выбрав ее, вы увидите список доступных задач и активностей. Если «Ребус дня» не отображается в списке, значит, вы не достигли 3-го уровня. Добиться этого легко, достаточно выполнить пару несложных заданий и прокачать несколько карточек.