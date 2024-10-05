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Сегодня, 19:05

Ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября разгадан

Евгения Воскресенская
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Делимся ответом на ребус дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.

Ребус дня в X Empire на 5-6 октября.

Правильный ответ сегодня: Stake

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Листинг X Empire отложили до второй половины октября, а пока в самом разгаре новый сезон, результаты которого будут учитываться во время аирдропа. В игру вернулись привычные активности, среди которых и ребус дня. Он по-прежнему обновляется в 19:00 по Москве.

Ребус дня — загадка, в основе которой лежит зашифрованное слово на английском языке. Верный ответ приносит денежную награду, однако количество монет будет зависеть от уровня аккаунта.

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Как и загадка дня, ребус располагается во вкладке «Задачи». Нужно пролистать список вниз и найти необходимый пункт, а потом ввести ответ в свободное поле. Если ребусы и английский язык не ваша стихия, рекомендуем воспользоваться готовыми ответами, которые публикуются в Интернете.

Обложка. Раскрыто новое комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября

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