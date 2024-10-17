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Сегодня, 19:03

Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 17 октября раскрыт

Евгения Воскресенская
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Делимся решением ребуса из X Empire (Musk Empire) на 17 октября.

Ребус дня в X Empire на 17 октября.

Правильный ответ: Reward

Зачем нужен ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Сегодня последний день, когда эта активность доступна во втором сезоне игры. 24 октября пройдет аирдроп — игроки получат заслуженные токены. Ребус вводится в приложении, чтобы получить награду в виде монет, — сумма будет зависеть от уровня виртуального Маска.

Как ввести ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Для этого достаточно обзавестись готовым ответом или попробовать решить самому. В любом случае ответ заносится в специальную строку в разделе «Ребус дня». Чтобы найти эту активность, нажмите на кнопку «Задачи» в главном меню приложения. Последняя награда перед аирдропом точно не будет лишней.

Обложка. Выпустили комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 17 октября
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