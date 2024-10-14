Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября уже решили

Разгадан ребус из X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября.

Ребус дня в X Empire на 14-15 октября.

Правильный ответ: Governance

Зачем нужен ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Чтобы лучше прокачать аккаунт перед листингом, нужно участвовать в различных активностях в игре и выполнять задачи. Ребус дня — ежедневная активность, которую используют многие игроки, чтобы получать монеты на халяву. Последний день перед аирдропом, когда ребус еще будет активен — 17 октября до 21:00 по Москве. Обновляется он в 7 часов вечера и действует ровно сутки.

Как ввести ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Для этого есть специальное окошко — оно открывается через раздел «Задачи». Должен появиться список, в котором находится «Ребус дня». Иногда его не так просто разгадать самостоятельно. В этом случае советуем обратиться к готовым ответам от пользователей.