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10 октября, 19:04

Решение ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября распространили

Евгения Воскресенская
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Публикуем ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября.

Ребус дня в X Empire на 10-11 октября.

Разгадка ребуса на сегодня — слово Custody

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Это одна из активностей в приложении, которая обновляется ежедневно в 19.00 мск. За нее дают награду — эти монеты можно вложить в прокачку аккаунта. Чем круче будет ваш аккаунт, тем больше токенов вы получите во время аирдропа. Распределять токены, скорее всего, будут уже в октябре, поэтому стоит поторопиться.

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Можно сделать это самостоятельно или обратиться к другим игрокам за помощью. Обычно они выкладывают актуальное решение ребуса в течение нескольких минут после его появления.

Ребус легко находится в разделе «Задачи». Если в списке заданий и активностей он не высвечивается, значит, ваш аккаунт ниже 3-го уровня. Попробуйте сначала прокачать его с помощью легких заданий и карточек.

Обложка. Выпустили ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября
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