Раскрыто новое комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября

Обновилось комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.

В X Empire стартовал новый сезон, который продлится всего пару недель. Участие в нем необязательно, но желательно, ведь заработанные во втором сезоне достижения будут учитываться во время аирдропа.

Комбо-карты для X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.

1. Искусственный интеллект

2. Модели OnlyFans

3. Мемные футболки

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день выходит новый набор, состоящий из трех карт. Он и называется «комбо». Если собрать его, ваша пассивная прибыль увеличится, а виртуальный Маск прокачается еще больше. Эта активность доступна только тем, кто добрался хотя бы до 3-го уровня игры.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Вам нужно вложить все три карты из актуального комбо в пустые ячейки. Последовательность не имеет значения. Выбирайте вкладку «Город» в главном меню приложения и нажимайте на иконку «Инвестиции». Комбинация обновляется в 13:00 по Москве — чтобы не пришлось угадывать содержимое карт, лучше найти слитую информацию в Интернете.