Раскрыто новое комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября
Обновилось комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.
В X Empire стартовал новый сезон, который продлится всего пару недель. Участие в нем необязательно, но желательно, ведь заработанные во втором сезоне достижения будут учитываться во время аирдропа.
1. Искусственный интеллект
2. Модели OnlyFans
3. Мемные футболки
Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Каждый день выходит новый набор, состоящий из трех карт. Он и называется «комбо». Если собрать его, ваша пассивная прибыль увеличится, а виртуальный Маск прокачается еще больше. Эта активность доступна только тем, кто добрался хотя бы до 3-го уровня игры.
Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Вам нужно вложить все три карты из актуального комбо в пустые ячейки. Последовательность не имеет значения. Выбирайте вкладку «Город» в главном меню приложения и нажимайте на иконку «Инвестиции». Комбинация обновляется в 13:00 по Москве — чтобы не пришлось угадывать содержимое карт, лучше найти слитую информацию в Интернете.