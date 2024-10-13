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Выяснилось, какие карты входят в комбо дня X Empire (Musk Empire) 13-14 октября

Евгения Воскресенская
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Выпустили комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября.

Комбо в X Empire на 13-14 октября.

1. Инструменты для добычи золота
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Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

17 октября завершится 2 сезон в игре, а аирдроп назначен на 24 число. Осталось всего несколько дней, прежде чем активности в игре закроются. Среди них и комбо дня — набор из 3 карт, за который дают ежедневную награду в виде монет. С ним нужно быть осторожнее: неверно подобранные карты заблокируют доступ к инвестициям на 30 минут.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Нужно дождаться свежей комбинации — она выходит в 13:00 по Москве. Следующий шаг — вкладка «Город» в главном меню. Вам должна открыться карта городского пространства с несколькими иконками, среди них следует найти «Инвестиции». Тапайте на нужные карты и нажимайте «Мне повезет». А чтобы выбор карт не превратился в рулетку, лучше поискать готовые комбинации в Сети.

Обложка. В X Empire (Musk Empire) появилась новая активность, за которую дают монеты
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