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Сегодня, 16:35

Листинг X Empire (Musk Empire) откладывается, зато игроков ждут приятные бонусы

Евгения Воскресенская
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Листинг X Empire переносится на вторую половину октября. Чтобы скрасить ожидание игроков, разработчики решили добавить новую фазу игры, которая продлится всего пару недель. На нее авторы выделят почти 35 миллиардов токенов — они составят 5 процентов от общего количества. Таким образом, игрокам достанется 75 процентов всех средств.

Обложка. Кто получит деньги в X Empire (Musk Empire) — раскрыты все критерии

Прежние достижения на аккаунтах будут сброшены, чтобы соревнование между ветеранами и новичками, которые захотят влиться в проект, было честным. За обещанные ранее 70 процентов можно не переживать — их распределят на основе первого этапа.

Источник: TG-канал X Empire Community
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