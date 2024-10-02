Листинг X Empire (Musk Empire) откладывается, зато игроков ждут приятные бонусы

Листинг X Empire переносится на вторую половину октября. Чтобы скрасить ожидание игроков, разработчики решили добавить новую фазу игры, которая продлится всего пару недель. На нее авторы выделят почти 35 миллиардов токенов — они составят 5 процентов от общего количества. Таким образом, игрокам достанется 75 процентов всех средств.

Прежние достижения на аккаунтах будут сброшены, чтобы соревнование между ветеранами и новичками, которые захотят влиться в проект, было честным. За обещанные ранее 70 процентов можно не переживать — их распределят на основе первого этапа.