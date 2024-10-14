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Сегодня, 10:10

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября принесет монеты

Евгения Воскресенская
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Код дня из X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября рассекречен.

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября.

Сегодня вводим такой код: 5862786772

Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)

Это активность, которая пришла на замену привычной загадке дня. Нужно ответить на вопрос и получить ежедневную награду. По-видимому, таким образом разработчики решили напомнить о скором аирдропе, который случится 24 октября, ведь ОКХ — название биржи. Код дня также обновляется в 10.00 по московскому времени.

Как разгадать код дня в X Empire (Musk Empire)

Находится код там же, где и загадка до этого: в разделе «Задачи» в списке с другими активностями и заданиями. Ввести ответ нужно в свободное поле под вопросом, после чего денежная награда зачислится на ваш счет в игре. Если ответ на вопрос не приходит на ум, можно поискать правильное решение в Сети.

Обложка. Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября рассекречен
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