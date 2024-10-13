В X Empire (Musk Empire) появилась новая активность, за которую дают монеты

Раскрыт код дня из X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября.

По-видимому, разработчики решили заменить привычную загадку на код дня. Принцип тот же: отвечаешь на вопрос и получаешь награду в виде монет.

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября.

Сегодня верный ответ: 20241010

Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)

Это один из способов зарабатывать монеты в игре. В 10:00 по московскому времени код меняется — это значит, что при желании можно получать награду каждый день. 17 октября эта возможность снова закроется вместе с окончанием второй фазы игры. Потом на основе индивидуальных достижений авторы кликера будут распределять токены.

Как разгадать код дня в X Empire (Musk Empire)

Есть два варианта: сделать это самостоятельно или подождать, когда готовый ответ появится в Сети. Поле для ответа можно найти, если зайти в стартовое меню приложения, выбрать раздел «Задачи», а затем в открывшемся списке кликнуть на «Код дня от ОКХ».