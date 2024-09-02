Раскрыт ребус дня в X Empire на 2-3 сентября 2024 года

X Empire раздаст токены уже в начале октября, так что пока есть время, то можно наверстать упущенное. Ребус дня — один из способов прокачать свою доходность. Ответ на ребус 2-3 сентября уже раскрыт.

Ребус дня в X Empire на 2-3 сентября.

Словом дня стало Derivative.

Как ввести ответ на ребус дня в X Empire

Запустите X Empire. Далее перейдите в раздел «Квесты» и кликните на «Миссия». Найдите раздел «Ребус дня». Введите в поле разгаданное слово на английском.