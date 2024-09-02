Раскрыт ребус дня в X Empire на 2-3 сентября 2024 года
X Empire раздаст токены уже в начале октября, так что пока есть время, то можно наверстать упущенное. Ребус дня — один из способов прокачать свою доходность. Ответ на ребус 2-3 сентября уже раскрыт.
Ребус дня в X Empire на 2-3 сентября.
Словом дня стало Derivative.
Как ввести ответ на ребус дня в X Empire
Запустите X Empire. Далее перейдите в раздел «Квесты» и кликните на «Миссия». Найдите раздел «Ребус дня». Введите в поле разгаданное слово на английском.
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