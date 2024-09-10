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Сегодня, 19:13

В X Empire (Musk Empire) вышел новый ребус на 11 сентября

Михаил Иванов
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Фото criptofacil.com

В кликере X Empire (Musk Empire) обновился ребус на 10-11 сентября.

Ребус позволяет подзаработать немного внутриигровой валюты. А вообще это один из трех эффективных способов заработка монет, помимо комбо и задания дня.

Ребус дня в X Empire (Musk Empire) на 10-11 сентября

Слово, загаданное в ребусе на 10-11 сентября.

Ответом на ребус стало слово Stablecoin.

Как ввести ребус дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Ребус дня». Введите полученное слово, чтобы получить бесплатные монеты.

Когда состоится листинг в X Empire

После 30 сентября больше нельзя будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

Илон Маск. В X Empire (Musk Empire) стало известно комбо на 10-11 сентября
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