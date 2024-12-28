Выяснилось, какие айфоны лучше не покупать

Блогер Romancev768 рассказал, от покупки каких айфонов в России лучше воздержаться. Как оказалось, смартфоны от Apple со слотом под две физические SIM-карты имеют ряд неприятных ограничений.

Эти модели были сделаны для китайского рынка в соответствии с жесткими требованиями местного законодательства — с полным функционалом их не позволили бы свободно продавать в КНР.

«Китайские» айфоны получили следующие ограничения:

1) iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также вся линейка iPhone 16 не поддерживают Apple Intelligence.

2) Урезана мощность зарядки по MagSafe.

3) Нет возможности пользоваться eSIM.

4) Отсутствует функция Wi-Fi Calling.

5) Не поддерживаются групповые звонки в FaceTime.

Избежать покупки китайской верии iPhone нетрудно: если в названии устройства есть Dual nano SIM, то такой телефон лучше не брать. Также можно обратить внимание на коробку: китайские иероглифы и буквы «cn» говорят о том, что перед вами смартфон с ограниченным функционалом.