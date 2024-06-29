Новый телефон от Xiaomi продается в России дешевле, чем в Европе

В российские магазины поступил в продажу Redmi 13 — новый недорогой смартфон от известной фирмы Xiaomi.

Представлен Redmi 13 в двух версиях: 6/128 гигабайт памяти за 18 тысяч рублей и 8/256 гигабайт памяти за 20 тысяч рублей.

Кроме того, до 7 июля на новинку действуют скидки, с которыми смартфон выходит дешевле примерно на тысячу рублей. Интересно, что в Европе он стоит несколько дороже: 18 422 рублей и 21 122 рублей, если переводить цену из евро.

Другие характеристики Redmi 13: процессор Mediatek Helio G91 Ultra, камера на 108 мегапикселей, 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400*1080.