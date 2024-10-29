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Сегодня, 14:37

Вот это штрафы: Россия требует от Google сумму с 36 нулями

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Российские телеканалы требуют от Google баснословную сумму в 2 ундециллиона рублей. Если в одном миллиарде 9 нулей, то в ундециллионе их уже 36 — сложно себе представить, как компания будет расплачиваться по таким долгам.

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Ранее российский суд потребовал восстановить заблокированные на YouTube аккаунты российских медиа, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другие. В случае отказа компания должна была заплатить неустойку.

Google, в свою очередь, отказался выполнять эти требования. Теперь каждый день ему начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, и каждую неделю сумма удваивается.

Источник: РБК
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