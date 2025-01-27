Владельцев GeForce GTX подтолкнут к покупке новых видеокарт

Плохие новости для владельцев старых видеокарт: NVIDIA прекращает поддержку GeForce GTX 9-й и 10-й серий. Эти видеоускорители сделаны на базе Maxwell и Pascal — обе архитектуры скоро перейдут в разряд устаревших, о чем сообщает издание Tom's Hardware.

Владельцы GeForce GTX 9-й и 10-й серий смогут получать только обновления безопасности, но не будет никаких улучшений для новых игр. А вот линейка GTX 16 станет счастливым исключением, поскольку она работает на архитектуре Turing.