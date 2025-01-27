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Сегодня, 17:40

Владельцев GeForce GTX подтолкнут к покупке новых видеокарт

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Плохие новости для владельцев старых видеокарт: NVIDIA прекращает поддержку GeForce GTX 9-й и 10-й серий. Эти видеоускорители сделаны на базе Maxwell и Pascal — обе архитектуры скоро перейдут в разряд устаревших, о чем сообщает издание Tom's Hardware.

NVIDIA GTX 1060. NVIDIA GTX 1060 не потянула большинство современных игр

Владельцы GeForce GTX 9-й и 10-й серий смогут получать только обновления безопасности, но не будет никаких улучшений для новых игр. А вот линейка GTX 16 станет счастливым исключением, поскольку она работает на архитектуре Turing.

Источник: Tom's Hardware
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