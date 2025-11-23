Valve — стоимость Steam Machine обойдется на уровне аналогичного PC

Компания еще не определилась с ценой на будущую игровую консоль — сейчас цена еще формируется.

Основная задача Valve — предоставить конкурентоспособное предложение, аналогичное стоимости самостоятельной сборки ПК с сопоставимыми характеристиками. На данный момент цена не может быть точно определена из-за множества переменных факторов.

Вероятно, все детали будут раскрыты ближе к моменту запуска устройства в начале 2026 года. Материал «Спорт-Экспресс» о Steam Machine можно посмотреть ниже.