В Японии появился самый быстрый интернет в мире

Японцы побили мировой рекорд по скорости интернета — в стране удалось разогнаться до 402 Тбит/с.

Скорость интернета для обслуживания магистралей. Фото Соцсети

Сейчас такие разработки планируют использовать только для поддержки и модерации магистралей, однако не исключено, что такой интернет когда-то появится и в домах японцев, а позже, возможно, и в других странах.

Эксперты предполагают, что для проведения такой скорости для пользователей пригодится мощнейшее железо либо настоящий технологический прорыв.