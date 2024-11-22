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Сегодня, 13:43

В «Ростелекоме» заявили об утечке персональных данных всех россиян

Евгения Воскресенская
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Фото ru.freepik.com

Личные данные всех россиян уже есть в сети, считает глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Сейчас в даркнете можно обнаружить информацию о любом гражданине РФ — Осеевский признался, что не является счастливым исключением.

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Персональные данные были украдены в результате массовых хакерских атак. Вся эта ситуация «создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь», — отметил глава «Ростелекома».

Источник: ТАСС
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